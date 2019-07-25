Şıklık dersi
Tribünlerde görmek istediğimiz hareketler bunlar: Kerem ve Sadri Alışık’tan “ailece bir örnek” trendinin en iyi yorumunu izliyoruz.
Bu aralar anne-kız bir örnek giyinme trendi var.
Kerem Alışık ve oğlu Sadri bunu “baba-oğul”a uyarlamış.
İyi ki de yapmışlar.
Bence beyler için yaza en çok yakışan kombin bu: Beyaz gömlek/pantolon ya da şort. Altlarına giydikleri Adidas Yeezy’leri ile spor şıklığı yakalamışlar.
Alternatifi olarak loafer giyebilirlerdi ama bu haliyle de yıldızlı pekiyi.
“Erkekler pembe giyer mi” tartışmasına girersek; evet giyerler. Renk dediğin kadın-erkek ayırt etmez, herkes içindir.
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