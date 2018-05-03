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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
03.05.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

Sıdıka rolüyle gönüller taht kurdu: Hasibe Eren kimdir?

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Sıdıka rolüyle gönüller taht kurdu: Hasibe Eren kimdir?

Komedi projelerinin aranılan ismi Hasibe Eren, hayat verdiği karakterler ve konuk olduğu programlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 90’lı yılların en popüler dizilerinden Sıdıka ile hafızalara kazınan Hasibe Eren, 2018 yapımı Jet Sosyete dizisinde iki ayrı karakteri canlandırıyor. Hasibe Eren kimdir?

Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da doğdu. Tam adı Hasibe Özlem Eren'dir. Aslen Kahramanmaraş Elbistan'lı olan Hasibe Eren, lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi'nde Piyasa araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun oldu. Öğrenci iken İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) Tiyatro Kulubü'nde tiyatro oyunları oynamaya başladı.

1996 yılından itibaren , İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde görev yapmakta olan Hasibe Eren, 1997 yılında rol aldığı Atilla Atalay'ın hayali karakteri Sıdıka’yı canlandırdı. Bu dizide Şafak Sezer, Füsun Demirel, Ali Erkazan gibi isimlerle başrolü üstlenen Hasibe Eren, 2006 yılında senaristliğini Gülse Birsel'in yaptığı "Avrupa Yakası" adlı dizide de dikkatleri üzerine çekti. Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı aynı zamanda bu filmde Ece Hakim'e ve Azra Akın'a oyuncu koçluğu yaptı.
2008 yılında 24 adlı tv kanalında aktüalite programı "Bir Zamanlar Türkiye" adlı programda sunuculuk yaptı.
Hasibe Eren, 2001 yılında reklam ve metin yazarı Togay Kılıçoğlu ile evlendi. 4 Aralık 2007 tarihinde boşandı. Genellikle komedi projeleriyle tanınan Hasibe Eren, 2018 yapımı Jet Sosyete dizisinde hem Pelin hem de Şennur karakterini canlandırıyor.

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