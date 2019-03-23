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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.03.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Şiddet protestosu... 2 konser iptal!

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Şiddet protestosu... 2 konser iptal!

Kalben ve Nil Karaibrahimgil, güvenlik görevlisinin bir kadın müşteriyi darp ettiği gerekçesiyle Dorock XL’taki konserlerini iptal etti. İkili bunu Twitter’da duyurdu.

GEÇEN ay, genç bir kadın Dorock XL Beşiktaş’ta özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmiş, vücudunda oluşan morlukların fotoğraflarını da Twitter’da paylaşmıştı. Bu iddia üzerine mekân sahibi de “karşılıklı darp” açıklaması yapmıştı.

Son dakika değişikliği

Bu gelişme üzerine mekânla konser anlaşması yapan Kalben ve Nil Karaibrahimgil, programlarını değiştirdi, konserlerini iptal etti. İki sanatçı da aldıkları iptal kararını sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. Kalben Twitter’a “29 Mart Dorock XL konserimiz gerçekleşmeyecektir. Emeği geçen, bilet alan herkese teşekkür ederiz. İadeler yapılacaktır. Yine bir yerlerde müzikle buluşacağız” diye yazdı. Karaibrahimgil de aynı platformda, boynunda “Kız çocukları bir ülkenin annesidir” yazılı fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: “Dorock konserimiz iptal. Yeni buluşma yer ve zamanlarımızı yazacağım.”

 

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