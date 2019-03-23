Şiddet protestosu... 2 konser iptal!
Kalben ve Nil Karaibrahimgil, güvenlik görevlisinin bir kadın müşteriyi darp ettiği gerekçesiyle Dorock XL’taki konserlerini iptal etti. İkili bunu Twitter’da duyurdu.
GEÇEN ay, genç bir kadın Dorock XL Beşiktaş’ta özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etmiş, vücudunda oluşan morlukların fotoğraflarını da Twitter’da paylaşmıştı. Bu iddia üzerine mekân sahibi de “karşılıklı darp” açıklaması yapmıştı.
Son dakika değişikliği
Bu gelişme üzerine mekânla konser anlaşması yapan Kalben ve Nil Karaibrahimgil, programlarını değiştirdi, konserlerini iptal etti. İki sanatçı da aldıkları iptal kararını sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu. Kalben Twitter’a “29 Mart Dorock XL konserimiz gerçekleşmeyecektir. Emeği geçen, bilet alan herkese teşekkür ederiz. İadeler yapılacaktır. Yine bir yerlerde müzikle buluşacağız” diye yazdı. Karaibrahimgil de aynı platformda, boynunda “Kız çocukları bir ülkenin annesidir” yazılı fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: “Dorock konserimiz iptal. Yeni buluşma yer ve zamanlarımızı yazacağım.”
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