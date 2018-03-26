Sibel’in bile haberi yok
Müslüm Gürses, Ali Kırca’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Hayat Meydanı” etkinliğinde anıldı. Muhterem Nur, gecede “Kimse bilmez ama Müslüm Bey koyu bir Sibel Can hayranıydı” dedi.
Beş yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses, pazar günü Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte anıldı. Ezel Akay, Muhteşem Candan, Ahmet Selçuk İlkan ve Nurettin Soydan etkinliğe katılan isimlerdendi. Eşi Muhterem Nur ise acil bir operasyon için hastaneye kaldırıldığından etkinlikte yer alamadı. Nur, Gürses’in hayranlarını kırmamak için telefon bağlantısı ile hasta yatağından etkinliğe katıldı, Ali Kırca’nın sorularını yanıtladı. Müslüm Gürses’in hasretini hiçbir şeyin dindiremediğini söyleyen Muhterem Nur, şöyle dedi: “Sinema âşığı değildi ama sinemadaki bana âşıktı. Evlilik teklifini ben yaptım, öylece durdu ve ‘Neden olmasın’ dedi. Yıldırım nikahı ile hemen evlendik.” Nur, “Müslüm Baba’yı sevmeyen yok. Peki o hangi sanatçıları çok severdi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Müslüm Gürses koyu bir Sibel Can hayranıydı. Onun sesini çok beğenirdi. Hep Sibel Can dinlerdi. Sibel bile bunu bilmez.”
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