Yine mahkemelik oldular! Aylık masrafı 8 bin lira
Sibel Tüzün’ün eski eşi Ender Balcı’nın çocuk için ödediği bin lira nafakanın 500 liraya düşürülmesi için açtığı dava bir hukuk savaşı başlattı. Tüzün şimdi nafakanın 4 bin liraya çıkarılmasını istiyor.
İcra takibi başlatmıştı
3 yıl önce boşanan Sibel Tüzün ile Ender Balcı, çocuklarının nafakası nedeniyle bir kez daha mahkemelik oldu. Daha önce Tüzün’ün ödenmeyen nafakalar için hakkında icra takibi başlattığı Balcı, bu kez bin liralık iştirak nafakasının 500 liraya düşürülmesi ve yarı oranında karşıladığı eğitim masraflarının kaldırılması için dava açtı.
Aylık masrafı 8 bin lira
Bunun üzerine karşı dava açan Sibel Tüzün, prodüktör olan eski eşinin maddi durumunun kötü olmadığını belirtti: “Çocuğa ödenen nafaka miktarı zaten oldukça düşük. Onun tüm masrafları aylık ortalama 8 bin lira civarında. Bu nedenle nafakanın azaltılmasına dair açılan davanın reddi ile iştirak nafakasının aylık 4 bin lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz.”
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