Sibel Erdoğan kimdir?

Sibel Erdoğan,1980 yılında Belçika’da dünyaya geldi. Müzik hayatına 13 yaşında doğduğu şehir olan Belçika'da başladı. 1998 yılında “Az Değilsin Abisi”, 1999 yılında “Bana Göz Kulak Ol” adlı iki albüm çalışmaları oldu.



2011 yılında tanıştığı şarkıcı Emrah’la, Haziran 2014'te Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturdu. Sibel Erdoğan, Emrah ile evlendikten sonra mesleğini bıraktı. Çiftin Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu var.



