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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özden ATİK (DHA)
24.04.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Dolandırılma davasında yeni gelişme

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Sibel Can'ın otomobiline el konulmuştu! Dolandırılma davasında yeni gelişme

Ünlü  şarkıcı Sibel Can’a yasal olmayan yollardan ithal ettiği ve ikinci el otomobili sıfır olarak sattığı iddiasıyla yargılanan otomobil şirketinin sahibi Şahin Mehmet Çelik'in yargılandığı davada, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak yurtdışından Mercedes marka araçların sıfır ya da ikinci el ithalinin nasıl yapıldığının sorulmasına karar verildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik, avukatıyla birlikte katıldı. Şikayetçi Sibel Can’ı ise avukatı Bülent Ernas temsil etti. Avukat Bülent Ernas, "Bu olayda birden çok dolandırıcılık vardır. Bunlardan biri araca Amerika'da plaka alınmış ve kullanılmıştır. Buna rağmen ülkeye sıfır gibi sokarak sıfır gibi satmıştır. Bir diğeri de aracın ülkeye sokulduktan sonra müvekkilime ÖTV'si tam olarak ödenmiş gibi sahte belge düzenlenerek satılmıştır. Halbuki bilirkişi raporuna göre ÖTV'si de eksik ödenmiştir. Burada sanık, müvekkilime karşı dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Yine devlete ödemesi gereken ÖTV'yi de eksik ödeyerek ancak müvekkilime gösterdiği sahte bir belgeyle sanki aracın ÖTV'sini tamamen ödemiş gibi davranış da bulunmasından dolayı da kaçakçılık suçunu işlemiştir" dedi.  

Aracın şu an Yeşilköy Gümrüğü'nde otoparkta olduğunu belirten avukat Ernas, "Gümrük, aracı teslim etmek için de yüklü miktarda bir ÖTV ve otopark ücreti de istemektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. 

"ORTADA DOLANDIRICILIK SUÇUNU OLUŞTURAN BİR DELİL BULUNMAMAKTADIR"

Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Pınar Yar Karaata ise "Aracın üzerindeki el koyma kararı kaldırılmıştır. Aracı alamamış olmaları, maddi yönde zararları olması hususları tamamen bir hukuki alacak davasının konusudur. Ortada dolandırıcılık suçunu oluşturan bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi. 

GÜMRÜĞE MÜZEKKERE YAZILMASINA KARAR VERİLDİ 

Mahkeme heyeti, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü'ne müzekkere yazı yazılarak suç tarihi olan 6 Ocak 2009 itibariyle yurtdışından Mercedes marka araçların sıfır ya da ikinci el ithalinin nasıl yapıldığı, Amerika'da tescil görmüş ve trafiğe çıkmış ve bir müddet kullanılmış araçların Türkiye'de ithalinin mümkün olup olmadığı, bu şekilde tescil görerek trafiğe çıkmış ve kilometre olarak çok düşük miktardaki araçların sıfır araç olarak ithalinin mümkün olup olmadığının sorulmasına karar verdi. Heyet, Çiftkurtlar MVC Otomotiv Ltd. Şti. tarafından Amerika'dan sıfır araç olarak ithal edildiği belirtilen Mercedes G500 tipindeki aracın yurtdışından sıfır araç olarak mı, yoksa ikinci el araç olarak mı ithal edildiğinin araştırılarak buna ilişkin bilgi ve belgelerin varsa gümrük beyannamesinin, araç getirildikten sonra gümrük görevlilerince sıfır araç niteliğinde olup olmadığının inceleme yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa buna ilişkin belgelerin onaylı örneklerini ve Amerika'da trafikte kullanıldığı ve ikinci el araç niteliğinde olduğu iddia edildiğinden bu hususun aracın ithali sırasında farkedilip farkedilmediği, farkedilmişse neden bu aracın yurt içinde dolaşıma sokulduğu hususlarının ayrı ayrı açıklanması için bilgi ve belgelerin gönderilmesi kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

 

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