Sibel Can'ın kızı ile paylaşımı olay oldu
Sibel Can, kızı Melisa ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 48 yaşındaki ünlü sanatçının fotoğrafına yorum yağdı.
Sibel Can, Instagram hesabından kızı Melisa Ural ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı.
Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğrafta, Sibel Can dikkat çekti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Sibel Can ile Melisa Ural'ın anne-kızdan çok abla-kardeşe benzediğini yazarken, bazı kullanıcılar da fotoğraftaki efekte dikkat çekti.
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