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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.07.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Shakira dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi

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Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi kapsamında konser vermek üzere İstanbul’a geldi. Ünlü şarkıcıyı görüntülemek için havalimanına gelen gazeteciler, Shakira’ya baklava ikramında bulundu.

Latin müziğinin önemli isimlerinden biri olan dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ‘El Dorado’ isimli dünya turnesi kapsamında konser vermek için İstanbul’a geldi.

Turne kapsamında son olarak geçtiğimiz 6 Temmuz’da Barcelona görkemli bir konser veren şarkıcı, saat 22.00 sıralarında İspanya’dan havalanan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na indi.

Shakira dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi

SHAKİRA’DEN TÜRKÇE “TEŞEKKÜR”

Ünlü şarkıcı Genel Havacılık Terminalinden çıkış yaptığı sırada kendisini bekleyen basın mensupları tarafından görüntülendi. Ailesiyle bitlikte İstanbul’a gelen Shakira’ya, çıkış yaptıktan sonra aracına ilerlediği sırada kendisini karşılayan gazeteciler baklava ikramında bulundu. Gazetecilerin jesti karşısında Shakira, Türkçe, “Teşekkür ederim, konuşuruz” şeklinde karşılık verdi.

Shakira dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geldi

Dünya turnesi kapsamında İstanbul’a gelen Kolombiyalı şarkıcı, 11 Temmuz(yarın) akşamı Vodafone Park’ta Türkiye’deki hayranlarının karşısına çıkacak. Yoğun katılımın beklendiği konserde Shakira, beğenilen eserlerini hayranları için seslendirecek.

 

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