Sezen sokakta
Erkan Güleryüz’ün hikayesini yazdığı, Bedran Güzel’in ise yönetmenliğini üstlendiği “Sezen Sokakta” belgeseli tamamlandı. Sezen Aksu, projenin son çekim gününde bir sürprize imza atıp sete baskın yaptı.
1.5 senede çekildi
Hazırlıklarına yaklaşık 1.5 sene önce başlanan “Sezen Sokakta” belgeselinin çekimleri tamamlandı. Belgesel Sümela Manastırı’ndan Kapadokya’ya, Beyoğlu’ndan Eskişehir’e Türkiye’nin birçok farklı noktasında kaydedildi ve toplam 10 unutulmaz Sezen Aksu şarkısı yorumlandı. Belgeselin son çekimleri, Aksu’nun evinin de bulunduğu Kanlıca’da yapıldı.
Set ekibine sürpriz
İskeledeki kayıtta, kamera karşısında her gün İstiklal Caddesi’nde darbukasıyla müzik yapan Sercan Gider vardı. Sezen Aksu kimseye haber vermeden sete gelip çekimlere dahil olunca darbukacı çocuk çok şaşırdı. Aksu’yu karşısında görünce ne yapacağını bilemeyen Sercan’ın şaşkın hali set ekibini güldürdü.
Kanlıca’daki çekimde 13 yaşındaki Sercan Gider darbuka çaldı, Sezen Aksu unutulmaz şarkılarından birini seslendirdi.
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