Sezen müzikali geliyor
Türk pop müziğin efsane isimlerinden Sezen Aksu’nun en sevilen şarkıları ile bir müzikal hazırlanıyor. Most Production tarafından hazırlanan müzikal,Ege’de geçen bir aşk hikâyesini anlatacak.
‘SEN Ağlama’, ‘Vazgeçtim’, ‘Geri Dön’, ‘Ben Sende Tutuklu Kaldım’ gibi unutulmaz birçok hite imza atan Sezen Aksu’nun aşk şarkıları müzikal olacak. “Alice” adlı müzikalin gördüğü ilgi Most Production’ı harekete geçirdi. Yapım şirketi, Sezen Aksu’nun şarkılarının kullanılacağı bir müzikal oyun için kolları sıvadı. “Gülümse” kod adlı müzikalde 20 Sezen Aksu şarkısı kullanılacak.
SENARYO HENÜZ
TAMAMLANMADI
Most Production’ın sahibi Mustafa Oğuz proje ile ilgili şu detayları verdi: “Müzikalimiz Ege’de geçen bir aşk hikâyesini anlatacak. Sezen Aksu ile birlikte ilerliyoruz. Her tekst sonrası kendisini bilgilendiriyoruz” dedi. Henüz senaryonun tamamlanmadığını belirten Oğuz, “Daha senaryonun tamamlanması, şarkı ve oyuncu seçimi var. Yeni sezona yetiştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
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