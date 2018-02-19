Sezen Aksu’nun kadrolu hayranıyız

◊ Sezen Aksu’nun “İki Delilik”i ile müzikseverlerin karşısına çıktınız. Nasıl bir çalışma oldu?

- Kış sezonu olduğu için duygusal bir çalışma yapalım dedik. Samsun Demir vesilesiyle Mustafa Ceceli ile tanıştım. O işbirliği sonucu da çok güzel oldu şarkı.

◊ Bu şarkı ne zamandır aklınızdaydı?

- Aslında Sezen Aksu’nun başka şarkısını okuyacaktım ama Mustafa Ceceli “Onun yerine ‘İkili Delilik’i yapayım” dedi. “Ustadır, sözünü dinleyeyim” dedim, kabul ettim. Single çıkalı daha bir ay oldu, çok olumlu geri dönüşler alıyorum. 2016’nın başında “Geçer Zaman” diye bir single çıkarmıştım, o rock türündeydi.

◊ Müzik eğitiminiz var değil mi?

- Evet, Haliç Üniversitesi Opera Bölümü mezunuyum.

◊ Opera mezunu-sunuz ama pop söylüyorsunuz...

- Ama ben halimden gayet memnunum. Konservatuvar eğitimi bana çok şey kattı. Sesimi çok iyi eğittim, iyi ki konservatuvar okumuşum.

Fotoğraf: İbrahim YURTBAY

O MUTLULUK BENİ ÜÇ AY GÖTÜRÜR

◊ Sezen Aksu şarkısı seçmenizin özel bir sebebi var mı?

- Onun hayranıyım. Zaten Türkiye’de yaşayıp, müzisyen olup da ona hayran olmamak mümkün mü? Kadrolu hayranıyız hepimiz. Başka bir şansımız da yok. Onun şarkılarını söylemeyi kim istemez?

◊ Sezen Hanım dinledi mi single’ınızı, bu konuda bir bilginiz var mı?

- Bilmiyorum. İnşallah dinlemiştir. Dinleyip beğendiyse, bunu öğrenirsem havalara uçarım herhalde. O mutluluk beni üç ay götürür. Bir gün kısmet olsa da birlikte şarkı söylesek keşke, çok isterim.

◊ Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler nasıl?

- Genel olarak çok iyi... Ama son derece tepkili yorumlar da var.

◊ Ne gibi?

- Mesela “Sezen Aksu söylemişken sen kimsin. Sen nasıl bunu söylersin?” benzeri yorumlar geldi. Onların kendi görüşleridir, saygı duyuyorum. Hiçbirine cevap vermedim. Sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bu tür şeylere cevap vermek benim karakterimde yok.

◊ Kızmıyor musunuz yani?

- Aslında başka bir isimle kıyaslansaydım bozulabilirdim. Ama söz konusu isim Sezen Aksu yani... Buna kızabilir mi insan?

◊ Neden kızmasın?

- Çünkü “Haklılar” diyorsunuz (gülüyor). Dediğim gibi müzik piyasasından genç biriyle kıyaslansaydım, ondan sonra bu sözler sarf edilseydi çok bozulurdum. Konu Sezen Aksu olunca gerisi teferruat. Ustayla kıyaslanınca böyle tepkiler almak koymuyor insana.

MÜZİK VE OYUNCULUK BİR ARADA YÜRÜYECEK

◊ Müzik aslında sonradan eklenmiş sizin kariyer hanenize. Öncesinde oyunculuk başlamış.

- Evet, şimdiye kadar dört dizide rol aldım. Konservatuvarı 2013 yılında bitirdim ben. Bir yıl işsiz kaldım. Sağ olsun bir yapımcı tanıdığımız olanak sağladı. O zamanlar çok kiloluydum ve saçım topluydu. Üzerinde çalışılan dizide bana uygun bir rol varmış. “Gel sen oyna” dediler. O da bana büyük bir kapı açtı. “Kocamın Ailesi” ile başladım, ardından “Tatlı İntikam”da oynadım. Kanal D dizisi “Adı Efsane” ve son olarak “Ver Elini Aşk”la yola devam ettim.

◊ Var mı yeni proje?

- Var. Oyunculuk ve müzik bir arada yürüyecek. Ben çok planlı programlı biri değilim. Kaderciyimdir. Neler olacak, yaşayıp göreceğim.