Herkes onu konuşuyor... Şaşırtan tepki!
Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitiren Acun Ilıcalı, adliye çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulunurken bir vatandaşın "Acun abi beatbox yapacağım" diye bağırması dikkat çekti.
Acun Ilıcalı boşandıktan sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı: ''İkimiz de üzgünüz. Konuştuk, denedik, ama ailemizi kurtaramadık. Yürümedi. Demek ki hayırlısı böyleymiş. Hayatta her şeyin bir çaresi var, bir tek ölüme çare yok. İkimiz için de iyisi olsun. Popüler olmamızdan dolayı sosyal medyada çok çirkin dedikodular çıkıyor. Lütfen bunlara rağbet edilmesin. İnsani yönden bakmanızı istiyorum. Biz aşkla ve severek evlendik. Gördüğünüz gibi saygıyla ayrılıyoruz.''
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayda Acun Ilıcalı açıklamada bulunduğu sırada bir vatandaşın "Acun abi beatbox yapacağım" diye bağırması ise sosyal medyada gündem oldu.
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