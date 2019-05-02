Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında?
Oyuncu Şeyma Korkmaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Cüneyt Mete ile evlendi. Düğün fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Şeyma Korkmaz’ın hayatına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında?
Yer aldığı gündüz kuşağı dizisiyle tanınan Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988 tarihinde Eskişehir’de dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve eğitiminin büyük bir kısmını burada tamamladı.
Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde tamamladıktan sonra üniversitede Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai suda ile birlikte çalıştı. Aynı zamanda fotomodellik yapan Şeyma Korkmaz, 2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakterini canlandırdı. Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Bu dizide rol arkadaşı olan Cüneyt Mete ile 1 Mayıs 2019 tarihinde evlendi.
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