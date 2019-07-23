Seyhan Erdağ kimdir?
Ünlü magazin muhabiri Seyhan Erdağ, komşusuyla yaşadığı polemikle gündeme geldi. Komşusunun aracını yanlış yere park etmesine sinirlenen Seyhan Erdağ'ın araca zarar verdiği iddia edildi. Haberler ardından Seyhan Erdağ'ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Seyhan Erdağ kimdir?
Seyhan Erdağ, 13 Şubat 1975 tarihinde Kastamonu’da dünyaya geldi. Türkiye’nin adından söz ettiren sivri diliyle, ünlülere kimsenin sormadığı soruları sormasıyla ve ünlülere yakınlığıyla tanın Seyhan Erdağ, aynı zamanda ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti.
Bir süre TV8 ekranlarında program sunan Seyhan Erdağ, sosyal medyadan veda mesajı yayınlamıştı. Yayınladığı mesajda, "TV8 aileme veda ettim bugün… İş arkadaşlarımın da bilmesi gerekiyor diye açıklama yapmak istedim. Bunca kötülüğün arasında iyi insan olduğu ve öyle kaldığı için gurur duyduğum, mutlu olduğum Acun Ilıcalı’ya. TV8 ailemin çalıştığım ve selamlaştığım her bir ferdine son 5 yılım için teşekkür ederim." ifadelerine yer vermişti.
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