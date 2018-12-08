Şevval Sam korkuttu
Şevval Sam hastanelik oldu, paylaştığı fotoğraf hayranlarını korkuttu...
2 gün önce halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Şevval Sam'a Influeanza teşhisi konuldu.
Şevval Sam'ın menajeri Harun Belenkoğlu konuyla ilgili olarak
"Perşembe gecesi hastanelik oldu. Halsiz ve ateşi vardı. Influeanza A seviyesinde olduğu söylendi. 'En geç pazartesi taburcu olacak' dedi doktoru. Ekip sağ olsun çekimleri düzenledi. İyileşmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.
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