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20.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

ŞEVVAL Sam önceki gece Cihangir’deki Demeti adlı mekânda şarkı söyledi.

Gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, “Rap, popun önüne geçti” yorumları için şöyle dedi:

“Müzik organik bir şey, döneme göre toplumun ihtiyaçlarına bürünüyor. Şimdiki gençler kendisini rap müzikle ifade ediyor. Bu çocuklar yaşlandıklarında torunlarına ‘Biz gençken rap dinlerdik’ diyecekler. Ayrıca sizin haberiniz yok, ben rap’i herkesten önce söyledim. 2007’de ‘İstanbul Secrets’ diye bir albüm yapmıştım.” 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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