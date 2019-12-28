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GeriMagazin Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu! Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım
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Haber Giriş: 28.12.2019 - 13:27,Son Güncelleme:/

Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu! Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım

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Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu! Sevgilisi Sarp Maden'le ilk paylaşım

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, 11 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Sarp Maden ile sosyal medya hesabından ilk kez fotoğraf paylaştı ve dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde Yasak Elma dizisinde boy gösteren oyuncu Şevval Sam, uzun yıllardır müzisyen Sarp Maden ile aşk yaşıyor. Şimdiye kadar Sarp Maden ile herhangi bir paylaşımda bulunmayan Sam, sonunda kural bozdu.

11 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM!

Sarp Maden'le sarıldığı samimi bir pozunu Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, fotoğrafa kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken, Sam'ın hayranları aşkın ilk karesine yorum yağdırdı.

Şevval Sam 11 yıl sonra kural bozdu Sevgilisi Sarp Madenle ilk paylaşım




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