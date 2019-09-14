Şevket Çoruh: İzmir'de saldırıya uğradık!
'Bir Baba Hamlet' oyununun turnesi için İzmir'e giden oyuncu Şevket Çoruh ve ekibi saldırıya uğradı.
Şevket Çoruh yaşadığı olayı Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı:
"İzmirin göbeğinde darp edildik...Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından... Canımızı kurtardık... Şimdilik..."
Kantar polis merkezine giden Şevket Çoruh, olayın nedenini ise şu sözlerle anlattı:
"Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdeale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık."
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