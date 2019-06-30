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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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(İHA)
30.06.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Sevgiyi zorla satın alamazsınız

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Murat Akıncı ile evliliğinden hemen sonra boşanma kararı alan ve zor günler geçiren Zerrin Özer, 58. Bursa Festivali'nde hem coştu hem de coşturdu.

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özer, geçirdiği zor günler anlattı.
İlk iki evliliğinden umduğunu bulamayan Zerrin Özer, "Bana bebek gibi bakıyor" dediği Murat Akıncı ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, kısa süre içerisinde bir kabusa dönüştü. Bu yaşanan zorlu günlerin ardından ilk konserine Bursa’da çıkan Özer Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşatırken konser sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Özer, ''Sizinle burada günlerce, gecelerce, saatlerce dikilip konuşuruz. Ben Rabbimin çok şanslı bir kulu olduğuna inanıyorum çünkü hakikaten söylediğim her lafımın arkasındayım. Rabbim benim sevenlerimi sevdiklerimi başımdan eksik etmesin. Bu benim en büyük cümlemdir. Hiçbir şeyi heleki sevgiyi zorla satın alamazsınız. Çünkü sevgi karşılıklıdır. Ben hayatım boyunca hep naturel oldum. Ben içimden geldiği gibi yaşadım her şeyimi herkesle paylaştım. Özür diledim, yeri geldi sinirlendim ama artık müsaade ederseniz, 37 senedir sevenlerim ve sevdiklerim beni tanıdılar. Zerrin bizim kızımız, bizim mahallenin kızı delidir. Dürüsttür, doğrudur hani yalan bilmez. Çünkü ben halktan geldim. İlk bu mesleğe başladığım yıllarda bir röportaj yapmışlardı benimle, en nefret ettiğim ben bu şarkıları halka inmek için yapıyorum. Sen kimsin halka iniyorsun. Halka inilmez, çıkılır. Çıkacağınız sürede hayatınız boyunca bitmez. O yüzden benim kıymetli halkım her şeyin gerçeğini bildiği için artık herkes çok bilinçli”diye konuştu.

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