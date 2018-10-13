'Mithat Can ile her şey çok güzel'

◊ Biraz sonra hangi sahneyi çekeceksiniz?

- Alina Boz: Çok spoiler olur, söylemeyeyim...

◊ Olmaz olmaz...

- Alina Boz: Kalabalık sahneler çekiyoruz diyeyim o zaman sadece.

◊ Kaçıncı bölüm peki?

- Bu akşam 12’nci bölüm yayınlanacak. Biz ise şu an 14’üncü bölümü çekiyoruz.

◊ Nasıl gidiyor dizi?

- Alp Navruz: Çok güzel, sonuçlardan çok memnunuz.

◊ Reytinglerde de zaten hep üst sıralardasınız...

- Alp Navruz: Birçok rakibimiz bu hafta başlamasına rağmen izleyici kitlemizi koruduk. Yolumuza izleyici sayımızı artırarak devam ediyoruz. Dizide herkesin bir hikâyesi olduğu için aksiyon düşmeden bölümler çıkarabiliyoruz. Çıkardığımız işten hepimiz memnunuz...

◊ Bu işte en önemli mesele başrol oyuncuları arasındaki elektrik... Siz de uyumlu bir çift olarak o duyguyu seyirciye geçirmeyi başardınız. Nasıl bu uyumu yakaladınız, daha önce tanışıyor muydunuz?

- Alina Boz: Evet...

◊ Nereden tanışıyordunuz, daha önce birlikte çalışmış mıydınız?

- Alina Boz: Hayır, daha önce hiç beraber çalışmadık, arkadaş ortamından tanışıyorduk. Alp’le çok iyi anlaşıyoruz. Set dışında da görüşüyoruz. O yüzden elektriğin tutmama gibi bir ihtimali yoktu.

◊ Alp’le başrolü paylaşacağını öğrenince ne yaptın, hemen onu mu aradın mesela?

- Alina Boz: Yok, Alp’i aramadım. Zaten görüşmeye ilk gittiğimde Alp’le oynayacağımı bilmiyordum.

◊ Alp, sen Alina’nın partnerin olacağını öğrendiğinde şaşırdın mı?

- Alp Navruz: Alina ile bizim partner olmamızı isteyen birçok cast direktörü vardı. O yüzden bu duruma çok şaşırmadım.

ARKADAŞLIĞIN ÖTESİNE GEÇMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK

◊ Bu tür işlerde izleyiciler ekrandaki aşkı gerçek hayatta da görmek istiyor. Hayranlarınız “Gerçekten keşke birlikte olsanız” diye baskı yapıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Alp Navruz: Alina’nın da dediği gibi biz çok iyi arkadaşız. Profesyonellik adına da bunun ötesine geçmeyi düşünmedik, düşünmüyoruz. Tabii bir yandan da izleyiciye sevgiliyiz duygusunu verebilmek hoşumuza gidiyor.

◊ Ama bu işler hep arkadaşlıkla başlar... Sonuçta neredeyse 7/24 birliktesiniz. Bir yakınlaşma olmaz mı?

- Alina Boz: Cast direktörleri de iki kişiyi yan yana koymadan önce gerçek hayatta insanlar onları yakıştırırlar mı, uyumlu olurlar mı diye düşündükleri için böyle bir tepki gelmesi normal. Set arkadaşlıkları aşka dönüşenler var tabii, ama biz sadece iyi arkadaşız.

Haklı bulmadığın karakteri oynayamazsın

◊ “Elimi Bırakma” için imaj yenileyip saçlarını kısa kestirdin. Bu imajın beğenildi mi?

- Alp Navruz: “Fazilet Hanım ve Kızları” dizisindeki karakterimi seven hayranlarım “uzun saçla daha iyiydin” dediler. Ama canlandırdığım Cenk karakterine bu imajım çok daha uygun. Cenk daha maskulen bir tip. Hayranlarım da zamanla kısa saçıma alıştı. Hatta şu an daha iyi bir tarz olduğunu söylüyorlar.

◊ “Fazilet Hanım ve Kızları”nda hayat verdiğin Sinan karakterinle Cenk’i kıyaslarsan aradaki tek fark geleneksellik mi?

- Alp Navruz: Evet, ilk fark geleneksellik. Sinan sosyalleşmeyi seviyordu. Cenk ailesine daha bağlı ve daha ağırbaşlı.

◊ Alina, sen de “Paramparça”da çok zıt bir karakter canlandırıyordun...

- Alina Boz: Evet, Hazal zıt bir roldü. Ama bence Hazal’ın da kendine göre haklı yönleri vardı. Zaten haklı bulmadığımız bir karakteri canlandıramazsınız. Ben de Hazal’ı birçok açıdan haklı buluyordum. Sadece onu büyüten annesine davranışı tartışılır.

◊ “Elimi Bırakma”da canlandırdığın Azra nasıl biri?

- Alina Boz: Azra, Hazal’dan çok farklı bir karakter. İkisi farklı dünyanın insanları.

◊ Hangisine kendini daha yakın görüyorsun?

- Alina Boz: Tabii ki Azra... Hazal daha sinir üstüne kurulmuş bir karakterdi. Azra daha sakin, daha kendini savunan ve haksızlıklara gelemeyen bir karakter. O açıdan kendime daha yakın hissediyorum.

Modellikten oyunculuğa geçmedim

◊ Modellikten mi oyunculuğa geçiş yaptın?

- Alp Navruz: Hayır, ama bir giyim markasının yüzü olduğum için öyle bir algı oluştu. Bir de daha önce birkaç arkadaşımın ısrarıyla defilelere çıktım.

◊ Oyunculuk eğitimi aldın mı?

- Alp Navruz: Oyuncu koçlarından eğitim aldım. Hâlâ da eğitim almaya devam ediyorum.

◊ Kaç yaşındasın?

- Alp Navruz: 28.

◊ Sen?

- Alina Boz: 20.

◊ Hâlâ mı 20?

- Alina Boz: Evet, hâlâ. (Gülüyor)

◊ Henüz 20 yaşında olmana rağmen çok iyi bir kariyerin var... Bir yandan da sizin kuşakta çok fazla yeni oyuncu var. “30 yaşıma geldiğimde kariyerimi böyle devam ettirebilir miyim?” korkun var mı?

- Alina Boz: Ben bu işi hırsla yapmıyorum. Sevdiğim için yapıyorum. Dolayısıyla bir noktaya varmak için kaygım yok.

Güzel karakterler canlandırmak ve hayatımda benim için iz yaratacak projeler yapma derdindeyim. Bu da oyunculuğa bakıyor. Yani benden daha güzel bir kız çıkmış mı diye düşünmekten ziyade oyunculuğumu hep yüksekte tutmak benim hedefim.

◊ Bunun için ne yapıyorsun?

- Alina Boz: Üniversitede de tiyatro okuyacağım.

◊ Hangi üniversitede okuyorsun?

- Alina Boz: Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümü... Ama bu yıl dizi yoğunluğundan dolayı dondurdum. Seneye başlayacağım inşallah. Onun dışında değişik eğitimler almaya çalışıyorum. İş olarak boşluğa çıktığım her dönemde yurtdışına çıkarak oradan eğitim almak gibi hedeflerim var.

◊ Alp aynı soruyu sana da sorayım. Yakışıklılık bir yere kadar, kalıcı olmak için kendine nasıl yaptırım yapıyorsun? - Alp Navruz: Hani bir söz var ya, “kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık” duymaz diye.

Benim felsefem biraz bu. Kendimi geliştirmem gereken ne varsa, ne kadar tat almam gerekiyorsa sektörden, hepsini almaya çalışıyorum. Kişisel gelişimlere çok önem veriyorum, bu da insana özgüven veriyor zaten. Bir de kalıcı olup olmamak biraz seyirci ve kitlene bağlı galiba. Bizim yapabileceğimiz tek şey daha iyiyi hedeflemek ve daha iyisi için eğitimler almak.

Dizi izlerken tekrar işe gitmişim gibi hissediyorum

◊ Türk dizileri dünyada çok izlenmesine rağmen oyuncularımız yurtdışına açılamıyor. Siz kendi kuşağınızı bu bakımdan daha şanslı görüyor musunuz?

- Alp Navruz: Aslında bizden bir önceki jenerasyonda bunun örnekleri gördük. Bizim de yapmamamız için bir neden yok.

◊ Mesela kimler?

- Alp Navruz: İsimler şu an aklıma gelmiyor.

- Alina Boz: Yasemin Allen mesela yabancı bir dizide oynuyor. Belçim Bilgin yurtdışında filmlerde rol aldı. Bir de artık hayatımıza Netflix girdi, daha fazla olanak var.

◊ Hangi dizileri takip ediyorsun?

- Alp Navruz: Türk dizi piyasasında çok çeşitlilik olmadığına inanıyorum. Ya hep dram, ya erkeksi diziler var. Bu yüzden yabancı diziler izlemeye çalışıyorum. Oradan takip ettiğim birkaç isim var. En son “Peaky Blinders”ı izledim, yeni sezonunu bekliyorum.

- Alina Boz: Ben uzun zamandır dizi izlemiyorum. Daha çok filmler üstüne yoğunlaşmaya çalışıyorum. Ama film izlemeye de çok vakit bulamıyorum şu sıralar. Geçen sene çalışmadığım dönemde çok sevdiğim “Friends”in bütün sezonlarını baştan sona yeniden izledim. Bir de ben dizi izlerken çok sıkılıyorum.

◊ Nasıl yani, neden sıkılıyorsun?

- Alina Boz: Dizi izlerken o kadar teknik kısmını düşünüyorum ki bu beni çok fazla yoruyor. Tekrar işe gelmişim gibi hissediyorum. Bir tık panikatak geçiyorum. Bu sahneyi nasıl çekmişlerdir diye istemsizce düşünmeye başlıyorum. Yoksa çok güzel diziler var. Mesela “Sherlock Holmes”u beğeniyorum, çok başarılı. Onun dışında bizim internet dizilerimizi biraz takip ettim.

◊ “Yaşamayanlar”ı beğendin mi?

- Alina Boz: Onu seyretmedim, ben “Şahsiyet”i izledim. Haluk Bilginer’e bayıldım.

◊ Oyuncu olarak idolünüz var mı?

- Alp Navruz: Türkiye’den en beğendiğim isim Şener Şen.

- Alina Boz: Haluk Bilginer’i her gördüğümde hayran kalıyorum. Ama oyuncu olarak hayatımda idol olarak koyduğum biri yok. Daha çok kim neyi, nasıl oynamış diye bakıp “helal olsun” dediğim birçok oyuncu var.

- Alp Navruz: Ben “İdolüm yok” cümlesini en son kurduğumda, “Türkiye’de kimseyi beğenmiyor” diye yazmışlardı. (Gülüyor)

Türk ve Rus kültürü çok farklı değil

◊ Moskova’da mı doğdun?

- Alina Boz: Moskova’da doğmadım, Moskova’nın yakınlarında bir kasabada doğdum...

◊ Ne zaman Türkiye’ye geldin?

- Alina Boz: 7 yaşında...

◊ Annen mi Rus?

- Alina Boz: Evet, annem Rus. Babam Bulgar göçmeni Türk.

◊ Nasıl bu kadar iyi Türkçe konuşabiliyorsun?

- Alina Boz: İlkokula Türkiye’de başladım. Dışarıda arkadaşlarımla sosyalleşe sosyalleşe, okulda arkadaşlarımla konuşa konuşa Türkçem bu hale geldi.

◊ İki farklı kültürü yaşamak sana ne kazandırıyor?

- Alina Boz: Aslında çok fazla iki kültür yaşadığımı düşünmüyorum. Yaz tatillerimde hep Rusya’ya anneannemin yanına gidip geldim. Hâlâ da gitmeye devam ediyorum. Ama Türkler ve Rusların çok da farklı bir kültüre sahip olduğunu düşünmüyorum. Annem sadece daha disiplinli. Kültür farkı olarak disiplini koymak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü disiplin bir yetiştirilme tarzı.

◊ Annen nerede?

- Alina Boz: Annem burada, Türkiye’de yaşıyor.

◊ Babanla annen hâlâ beraber mi?

- Yok, değiller.

Miray’a benzetilmek kızdırmıyor

◊ Miray Daner’e benzetiliyorsun diye kızıyor musun?

- Alina Boz: Hayır, kızmıyorum. Miray benim çok eski arkadaşım. Aynı ajansta birlikte çalıştım. Arkadaş ortamımız da aynı. Miray’ın çok başarılı bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum.

◊ Beşiktaş’ın yeni sezon forma tanıtımında yer aldın. Beşiktaşlı mısın?

- Alina Boz: Evet.

◊ Gider misin maçlara?

- Alina Boz: Çok gitmiyorum. Ben futbolla “Paramparça” döneminde tanıştım. Oradaki dizi ekibimiz maçlara gitmeyi çok seviyordu, onlarla gidiyordum. Son zamanlarda hiç gitmedim. Çok sesli ortamlarda bunalıyorum.

◊ Sen hangi takımı tutuyorsun?

- Alp Navruz: Fenerbahçe. Maçlara çok nadir giderim, takibini evden yapıyorum. Yorucu olmuyor. (Gülüyor)

Kötü yorumlardan etkilenmem

◊ Haftanın kaç günü çalışıyorsunuz?

- Alp Navruz: 6.

- Alina Boz: Bazen 5 oluyor. Psikolojik olarak çok yoğun çalışıyoruz aslında.

- Alp Navruz: Aşırı yoğun. İş dışında sosyal hayat sıfır.

◊ Sosyal medyada oyunculuğunuzla ilgili gelen kötü eleştiriler sizi nasıl etkiliyor?

- Alp Navruz: Ben çok kötü eleştiriyle karşılaşmıyorum. Ama mantıklı bir eleştiriyse ders almaya çalışırım. Gelen tepkileri önemsiyorum.

◊ Kadın kıskançlığı diye bir şey var... Senin için biraz daha mı zor sosyal medya?

- Alina Boz: Kötü yorumlardan etkilenmem. Belki bir noktada çok ağır bir şey yazıldıysa sadece üzülürüm. Zaten bu aralar çok fazla sosyal medya kullanmıyorum. Instagram’da en son 2 ay önce filan fotoğraf paylaştım. O kadar yoğun bir tempo ki, Instagram’a fotoğraf yüklemek aklımın ucundan bile geçmiyor. 1 haftada 160 dakikalık bir bölüm çıkarmaya çalışıyoruz. Ekip için de bizim için de çok zor. Oysa dizide ufak bir hata bile yakaladığında seyirci seni affetmiyor veya bunu yorum olarak yazıyor.

◊ Hazal’ı canlandırırken daha fazla tepki mesajları almışsındır ama...

- Alina Boz: Evet, çok tepki mesajları aldım. Ama enteresan şekilde Hazal’ı seviyorlardı. Dışarıda da karşılaştığımızda “Evet Hazal olarak çok kötüsün ama biz yine de seni çok seviyoruz” diyorlardı.

Kanal degil proje ayrımı yapıyorum

◊ Projeleri kabul ederken hangi kanalda yayınlanacağına dikkat ediyor musunuz? Özel kanal yerine TRT dizisinde oynamanın farkı var mı?

- Alp Navruz: Ben kanal ayrımı yapmam. TRT pazarı en geniş kanal olmaya başladı. Yayınlanan dizilerine baktığımızda bayağı reyting aldığını görüyoruz.

- Alina Boz: Ben kanaldan ziyade proje ayırıyorum. Benim için önemli olan canlandıracağım karakter. Nereden yayınlandığı ya da nasıl izlendiği önemli değil. Bu projeyle seyircimizin de çok kanal ayırmadığını görmüş olduk. Öte yandan oyuncu olarak kendimize güvenli bir liman bulmak zorundayız. Emeğimizin karşılığını almak, paralarımızın ödenmesi ve bize sahip çıkmaları gibi birçok önemli faktör var.

◊ Doğru, “Paramparça” dizisinde paranı alamadığın için yapım şirketi Endemol’le davalıksın. Bu haberlerle bölüm başı kaşeni de öğrenmiş olduk... 700 bin miydi alacağın?

- Alina Boz: (Gülüyor) Bazen aldığımız ücretlerle ilgili çok şişirme rakamlar yazabiliyorlar.

◊ Pardon ben karıştırdım, 160 bindi değil mi, kaç bölüm paranı alamadın?

- Alina Boz: 15 bölüm paramı alamadım. O yüzden güvenli bir liman çok önemli. Paranızı alamayınca moraliniz bozuluyor... Biz gece gündümüzü ayırt etmeden bir emek harcıyoruz. Karşılığında emeğini alamayınca diyebileceğin bir şey kalmıyor. Yurtdışında böyle bir şey yapılsa kimse buna göz yummaz.

◊ Alacaksın ama değil mi paranı?

- Alina Boz: İnşallah, davayla ilgili pek bir şey söyleyemem. Çok bilgim yok. Biz bütün ekip olarak şirketle davalıyız. Emeksiz bir kazanç yok ortada. Tabii ki almak durumundayız.

Sevgilim yok

◊ Alp senin kadın fanların çok fazla. Hiç enteresan şeyler yaşıyor musun?

- Alp Navruz: Bazen (Gülüyor) Aldığım mesajlar, sokaktaki tepkileri şaşırtıyor. Özele girmeden bu kadarını söyleyebilirim. (Gülüyor)

◊ Yurtdışından da hayranların var mı?

- Alp Navruz: Evet, Rusya ve Arabistan’dan hayranlarım var. Dizilerimi internetten izliyorlar. Yurtdışından sadece beni görmek için gelenler oluyor.

◊ Sevgilin kıskanmıyor mu hayranlarını?

- Alp Navruz: (Gülüyor) Kıskanmıyor. Sevgilim yok.

◊ Ayrıldınız mı Başak’la (Parlak)?

- Alp Navruz: Bayağı oldu ayrılalı...

◊ O zamandan bu yana kimse yok mu hayatında?

- Alp Navruz: Yoğun çalışıyoruz, özel hayata çok fazla zaman kalmıyor...

◊ Yakışıklı olmak bunu oyunculukla pekiştirdiğin zaman büyük bir avantaj. Ama hep yakışıklı çocuk oynamak yerine sinemada farklı karakterler canlandırmak gibi hedefin yok mu?

- Alp Navruz: Tabii ki var. Bizde jön ya da başrol oyuncusu algısı var ya. Ben böyle devam etmeyip karakter oyunculuğunu da tatmak istiyorum.

“Vatanım Sensin”in atmosferini tatmak farklı bir deneyimdi

◊ Alina senin beyazperde tecrüben var değil mi?

- Alina Boz: Evet, “Kaçma Birader” ve “Bölük” filmlerinde oynadım. “Bölük” çok severek yaptığım bir iş oldu. Sinemada çok gişe yapmadı ama sonrasında yazılan yorumları okudum. Gerçekten herkesin çok beğendiği ve etkilendiğini gördüm. Senaryo bana ilk geldiğinde de okurken çok duygulanmıştım. Kesinlikle bu işte oynamak istiyorum diye düşünmüştüm.

◊ Dönem dizisi mi günümüzde geçen bir öykü mü?

- Alina Boz: İkisi arasında çok bir fark yok bence.

◊ Dönem dizisi “Vatanım Sensin”e konuk oyuncu oldun. O, nasıl bir deneyimdi?

- Alina Boz: “Vatanım Sensin” gerçekten çok başarılı bir projeydi. Çekimler Beykoz Kundura’da kurulan sette yapılıyordu. O dekorları görmek, o atmosferi tatmak, o ekiple tanışmak çok farklı bir deneyimdi. Karakterimi de çok sevmiştim. Kısa ama çok güzeldi.

◊ Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’le çalışmak nasıldı?

- Alina Boz: Ben Halit Bey’le çalıştım, çok güzeldi. İşlerinde çok profesyonel insanlar.

Mithat’la her şey çok güzel

◊ Bu kadar yoğun tempoda sen özel hayatına zaman ayırabiliyor musun?

- Alina Boz: Bu iş çok yoğun tempoda yürüyor. Özel hayatımdan ziyade annem ve babamı bile çok nadir görüyorum. Babam beni görmek için hatta dün sette ziyaretime geldi. Bazen WhatsApp’ıma bakacak zamanım bile olmuyor. Arkadaşlarım niye bize cevap vermiyorsun diye sitem ediyorlar.

◊ Bedirhan Soral’la mı birliktesin?

- Alina Boz: Hayır, Bedirhan benim çok yakın arkadaşım.

◊ O zaman geçen hafta ikizi Bensu Soral’ın düğününe gitmişsindir...

- Alina Boz: Yok gidemedim, çekimlerden dolayı...

◊ Bedirhan arkadaşınsa Mithat Can’la (Özer) ilişkin devam ediyor o zaman...

- Alina Boz: Özel hayatımla ilgili sorulara cevap vermiyorum.

◊ Sezen Aksu’yla birlikte bir fotoğrafınız çıktı...

- Alina Boz: Doğrudur.

◊ Doğru tabii, hepimiz gözümüzle gördük fotoğrafı... Hâlâ görüşüyor musun Sezen Aksu’yla?

- Alina Boz: Birlikte çekilmiş bir fotoğraftı.

◊ Buradan anlıyoruz ki Mithat Can’la ilişkiniz devam ediyor, çok güzel...

- Alina Boz: Her şey çok güzel gidiyor bizim için...