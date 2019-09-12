Sevgili dehşeti
6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, Kaplakarslan’ın sevgilisi iş insanı Temel Kankıran tarafından darp edildi. Olayın ardından teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞARKICI Rafel El Roman’ın eski eşi Ceren Kaplakarslan annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile bebeğinin kontrolü için Ataşehir’de özel bir hastaneye gitti. Hastaneye, Kaplakarslan’ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Çıkışta “Konuşmamız lazım” diyen Kankıran, 6 aylık hamile olan Kaplakarslan ile tartışmaya başladı. O sırada Kankıran belindeki tabancayı çekip, Kaplakarslan’ın başına dayadı. Araya giren Nuray Deveci Yeşiltepe de Kankıran tarafından darp edildi. Yaralanan anne kız, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ceren Kaplakarslan, annesiyle yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı: “2.5 yıl önce Temel Kankıran ile yaşamaya başladım. Kendisinden 6 aylık hamileyim. 1 yıl önce de ayrıldım. Ancak 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etmeye başlayınca tekrar birlikte olduk. Olay günü Temel yanıma geldi. Bana Instagram ile ilgili sorular sordu. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Belinden çıkardığı silahı kafama dayadı. Annem araya girdi. Silahın kabzasıyla anneme vurduğunu görünce ben araya girdim. Silahın kabzasıyla yüzüme vurdu. Gözümün önü şişti. Anneme de vurarak kolundan yaraladı. Araya girmek isteyince annemle yere düştük tekmelemeye başladı.”
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