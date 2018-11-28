Sevda Dalgıç'ın büyük değişimi!
Sevda Dalgıç, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Eski dizilerindeki rollerinden bahseden oyuncunun değişimi herkesi şaşırttı!
En son Avlu dizisiyle ekranlarda boy gösteren Sevda Dalgıç, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Dalgıç, çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
İşte ünlü ismin açıklamalarından satır başları...
Hastalıktan dolayı çıkartıldım değil. Hastalık süreci uzadığı için hikayede ‘Bade’ karakterine yer verilemeyeceğini söylediler. 2,5 hafta hastanede yattım. Enfeksiyon, vücutta 7 cm’lik bir kese oluşturmuş.
4 gündür antibiyotikle bunu yok etmeye çalıştık. Olmayınca ameliyat oldum. Sonra iyileştim, sete dönmek istedim.
‘Bade karakteri sert kavgalarla başlayacak, isterseniz 1 hafta bekleyelim’ dediler. ‘Olur’ dedim. Sonra karaktere ara verdiklerini söylediler.
Arka Sıradakiler totalde 11 yıl oldu. 5 yıl dizi, 6 yıl da bittikten sonra… Ekip çok güzeldi. Sonra uzun bir ara verdim. Kendisini tekrarlayan karakterlerden kaçmak istedim. Sonra Avlu ile sete döndüm. ‘Bade’ çok farklı bir karakter ve roldü. Olmadı…
Kendi sektörümden biriyle aşk yaşama durumun karşıyım… Biraz da kıskançlık var herhalde bende…
Keşke birisi çıkıp bana senaryonun gidişatıyla ilgili bir bilgi verseydi de, ben de muallak da kalmasaydım.
3-4 saatlik daha çekimimiz vardı. Apar topar hastaneye gittim. Sonra çıkışımı vermedi.
Ben doktorla pazarlık yaptım. ‘Pazar günü sette olmam lazım’ dedim. Doktor ‘Hanımefendi, durumun farkında değilsiniz galiba. Vücudunuzda bir kesecik var. Patlarsa enfeksiyon vücudunuza yayılacak’ dedi.
Benim başıma gelen x bir dizinin başrol oyuncusunun başına gelseydi, bana yapılan mı yapılacaktı?
Estetiğe karşıyım ama burnum kırıldığı için mecburen yaptırdım. Doktor ne kadar iyi olursa oldun Allah vergisi gibi olmuyor.
Setlerden uzak olduğum dönemde ticaretle uğraştım. Alaçatı’da mekan açtım. Batmadım ama ekonomik darbe oldu.
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