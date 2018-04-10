Sete gelip hesap sordu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
10.04.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Sete gelip hesap sordu

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Sete gelip hesap sordu

“Kadın” dizisinin başarılı oyuncusu Seray Kaya, Women’s Style Türkiye dergisine konuştu, “kötü kadın” imajıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Oyunculuğa yaklaşık altı yıl önce başlayan Seray Kaya, kariyer basamaklarını sakin ama emin adımlarla çıkıyor. Ekranların en popüler dizilerinden “Kadın” ile popülaritesini artıran Seray Kaya “yeni neslin Erol Taş’ı” olarak anılmaktan mutlu.
Kaya, rolünden dolayı sokaktan ciddi tepkiler geldiğini söylüyor: “Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz diyenler oluyor, hemen ardından da ‘Ama çok tatlısın’ diyorlar. Sette başıma çok ilginç bir olay geldi, sanırım hiç unutamayacağım. Çekim sırasında bir hanımefendi yanıma geldi. ‘Bu rolü seçmek için çok düşündün mü?’ dedi. ‘Severek kabul ettim’ dedim. ‘Şirin’i seviyorsunuz yani öyle mi?’ diye ısrar etti. Bana inatla hesap sordu. Ekip arkadaşlarım bile çok şaşırdı. Ardından ‘Biraz iyi olmayı deneyin’ dedi ve gitti. Şirin’le ilgili iyi bir şey duymadım henüz. Erol Taş ile kıyaslanıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yeni jenerasyonun Erol Taş’ı benim.”

SERENAY SARIKAYA’YI ÖRNEK ALIYORUM
Tarzıyla da dikkat çeken genç oyuncu, stil kodlarıyla ilgili şöyle dedi: “Sade olmayı tercih ederim. Makyajımdaysa kırmızı rujum mutlaka olur. Bu konuda Serenay Sarıkaya’yı örnek alıyorum. Galalarında çok güzel giyiniyor. Öyle bir gece olduğunda tabii ki bir bakarım Serenay Sarıkaya ne giymiş diye.”

BENİ AKILLI ERKEK ETKİLER
Özel hayatı hakkında konuşmayı çok sevmese de, hayatında özel biri olduğunu saklamıyor Seray Kaya. Kalbinin dolu olduğunu açıklayan oyuncu, “Beni etkileyecek erkek akıllı olmalı. Bir de sağlam bir duruşu olması gerek tabii. Ondan sonrası zaten gelip geçici şeyler” diye konuşuyor.

SAÇLARIM ASLINDA DÜZ
Kıvır kıvır saçlarıyla kendine has bir tarzı olan Seray Kaya’nın saçları ise aslında düz. Genç oyuncu “Binlerce mesaj alıyorum bu konu hakkında... Saçlarım normalde düz.
Şirin’in saçı için sete gitmeden önce ıslak saçımı köpüklüyorum, vigoyla iyice kıvırcıklaştırıyorum.
Sette de maşa ile saçımı son haline getiriyoruz” dedi.

Sete gelip hesap sordu

 

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