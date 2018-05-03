Set kazası isyan ettirdi: Artık yeter
Oyuncular Sendikası, Filhakika Yapım tarafından TRT için çekilen “Bir Hadis Bir Film” dizisinin setinde küçük bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını duyurdu. Konya’daki sette güvenlik önlemi alınmadığını söyleyen sendika başkanı Demet Akbağ, “Can güvenliğimiz yok” diyerek isyan etti.
OYUNCULAR Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, dün bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs’ta “Bir Hadis Bir Film” dizisinin Konya’daki setinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı. Oyuncular Sendikası Başkanı Demet Akbağ, bir çocuğun ağır yaralandığı kazanın nasıl meydana geldiğini şöyle anlattı: “Olayın Konya TÜYAP Merkezi Platosu’nda yaşandığı, çekim için sete koyun getirildiği, koyunları getiren çobanın 10-12 yaşlarındaki oğlunu da yanında getirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Çekim için kullanılan meşalelerin olduğu bölgede koyunların arasına giren çocuk, yaşanan hareketlilikten dolayı meşalelerin düşmesi sonucu yanmıştır. Sette ambulans ve itfaiye olmadığı, ateşin el yordamıyla söndürüldüğü belirlenmiştir. Ağır yaralanan M.Ç. isimli çocuğun tedavisine Ankara’daki bir hastanenin yanık yoğun bakım servisinde devam edilmektedir.”
DURUMU AĞIR
“Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğunu, vücudunun yüzde 48’inin yandığını öğrendik” diyen Demet Akbağ, sözlerine şöyle devam etti: “Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, göz göre göre gelen bu iş kazasını derhal soruşturmaya başlamalıdır. Setler tehlikeli işyerleridir. Yetişkinler için bile ciddi tehlikeler ve riskler barındıran setlerde, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için tüm çalışanların ve çocukların can güvenliği yok sayılmaktadır. Sektörün bu olumsuz çalışma şartları derhal değişmelidir. Artık yeter.”
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