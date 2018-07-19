Sertaç Akkaya kimdir kaç yaşında?
Sertaç Akkaya, özel hayatı ve dahil olduğu projelerle son günlerin araştırılan isimleri arasında yerini aldı. Birçok dizi ve programda yer alan Sertaç Akkaya, Kanıt, Akasya Durağı ve Binbir Gece isimli dizilerde boy göstermiştir. Peki, Sertaç Akkaya kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler
Sertaç Akkaya, 8 Nisan 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümü Genel oyunculuk ve kamera oyunculuğu eğitimini tamamlayan Akkaya, Akasya Durağı başta olmak üzere birçok projede yer aldı.
SERTAÇ AKKAYA'NIN YER ALDIĞI PROJELER
Hadi Ya
Sinema Filmi
2018
Her Şey Aşktan
Sinema Filmi
2016
Meleklerin Mucizesi (Taksici)
Sinema Filmi
2014
Ceza (Levent)
Sinema Filmi
2014
Araf Zamanı
TV Dizisi
2012
Dinle Sevgili
TV Dizisi
1. Sezon 2011
Kanıt
TV Dizisi
1. Sezon (Caner) 2010
Akasya Durağı
TV Dizisi
1. Sezon (Cenk) 2008
Hayat Türküsü (Ünal)
TV Dizisi
2006
Binbir Gece
TV Dizisi
1. Sezon (Yusuf) 2006
Şöhret
TV Dizisi
2. Sezon (Murat) 2006
1. Sezon (Murat) 2005
Beşinci Boyut (Tahir)
TV Dizisi
2005
Büyük Buluşma
TV Dizisi
4. Sezon (Dr. Çağlar ) 2007
3. Sezon (Dr. Çağlar ) 2006
2. Sezon (Dr. Çağlar ) 2005
1. Sezon (Dr. Çağlar ) 2004
Yorumları Göster
Yorumları Gizle