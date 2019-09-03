Sertab’ın desen şovu
Sertab Erener’in desen zengini patchwork tadındaki elbisesi, bugünkü konuğumuz...
Sahne kostümlerinde illa ki moda takip edilmeli diye bir kural yok. Hatta ne kadar özgün, o kadar iyi. Sanatçının tarzını yansıtmalı...
Sertab Erenler de kendini içinde iyi hissettiği, renkli bir elbise seçmiş Açıkhava konserinde...
Kanatlar, melekler, taçlar, piyano; desen açısından oldukça zengin. Patchwork tadında, harikalar diyarı havasında.
Başındaki Madonna’vari saç aksesuvarını daha önce kullanmıştı. Elbiseyle de bir şekilde olmuş. Ama dantel eldivenler faul...
Tamam, konserin geri kalanındaki kostümlerle uyumlu olabilir ama bir eldiveni çıkarıp yeniden giymek de bu kadar zor değil.
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