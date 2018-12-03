Serra'nın yeni filmi
Serra Yılmaz, İtalya yapımı “La prima pietra” filminde rol aldı.
Bu cuma İtalya’da vizyona girecek filmde, Ferzan Özpetek’in “Kemerlerinizi Bağlayın” filminde oynayan Kasia Smutniak ile Iaia Forte,
Corrado Guzzanti, Valerio Aprea da rol aldı. Yönetmenliğini Rolando Ravello’nun üstlendiği filmde Serra Yılmaz, Kasia Smutniak’ın Müslüman kayınvalidesi rolünde.
İŞTE KONUSU:
Okul bahçesinde başkalarıyla oynamaya niyetlenen bir çocuk, kapıcıyı biraz inciterek bir taş atar ve bir pencereyi kırar. Bu, Müslüman bir çocuktur ve olay, müdür, öğretmen, kapıcı ve eşinin de dahil olduğu bir tartışmaya yol açar. Ve tabii ki çocuğun annesi, kayınvalidesiyle birlikte okula gelir. Beklenmedik tepkilerin ortaya çıkacağı “küçük” bir problemi çözmek o kadar da kolay olmayacaktır.
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