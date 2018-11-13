Serpil Örümcer kimdir kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?
Serpil Örümcer, çıkardığı 45'likler ve oynadığı filmlerle bir dönemin popüler isimleri arasında yer almıştır. Berkant ile yapmış olduğu evlilik sadece bir yıl süren Serpil Örümcer, eşinin çok fazla alkol aldığını söyleyerek ayrılmış ve bir süre sonra 4 eşi bulunan Batmanlı bir işadamı ile evlenmiştir. Peki, Serpil Örümcer kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Serpil Örümcer, 1952 tarihinde dünyaya gelmiştir. Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlenmiştir. Beşiktaş’ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikah masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.
Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlenmiştir.
İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır.
1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi bir televizyon programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.
OYNADIĞI FİLMLER
Ali Baba'nın Çiftliği (1978)
Dalgacı Mahmut (1976)
Adım Kan, Soyadım Silah (1970)
Çingene Aşkı Paprika (1969)
Benim de kalbim var (1968)
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