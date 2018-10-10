Sermiyan Midyat’tan açıklama geldi
Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, Norveç asıllı ABD'Li ünlü oyuncu Kristanna Loken'in doğum günü partisinde tartışmaya girdi. Olayların büyümesinin ardından Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl'ın birbirine çatal ve sigara fırlattığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İşte Sermiyan Midyat'ın o açıklaması...
Akşam ülkemize gelen Amerikalı oyuncu Kristinna Loken'ın doğum günü davetine gittim. Gelecek insanlardan haberim yoktu. Bir süre sonra aramıza katılan Sinan Akçıl, sanırım hediyesini taktim ederken görüntülenmek istediği için kameralarla ve magazinci arkadaşlarla masamıza geldi. Hediyesini verirken gülümsedi kameralara gösterisini yaptı. Buna da ‘eyvallah’ dedik… Ancak kameralar masamızda durmaya devam etti. Ben de burasının fasıl restoranı olduğunu insanların içki içtiğini ve herkes özelini yaşarken kameraların içeride bulunmaması gerektiğini söyledim. Talebim elindeki çatalı sallayarak ve “sanane” denerek cevaplandı. Ben de Sinan Bey’in pop gösterisinin malzemesi olmak istemediğim için ayağa kalktım, oda ayağa kalktı ve olaylar ekranlara yansıdığı şekilde tatsız biçimde cereyan etti. Konu bundan ibarettir. Abartılacak bir şey yoktur. Hele ki gülünç ve acıklı dedikodularda söylendiği gibi kadınlara karşı hiçbir şovenist bir tavrım ve emekçilere karşı asla bir saygısızlığım olmamıştır. Çünkü 20 yıldır büyük emekler vererek, sadece üreterek yolunda ilerlemeye çalışan bir adam oldum.
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