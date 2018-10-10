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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Sermiyan Midyat’tan açıklama geldi

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Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, Norveç asıllı ABD'Li ünlü oyuncu Kristanna Loken'in doğum günü partisinde tartışmaya girdi. Olayların büyümesinin ardından Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl'ın birbirine çatal ve sigara fırlattığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Sermiyan Midyat sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İşte Sermiyan Midyat'ın o açıklaması...

Akşam ülkemize gelen Amerikalı oyuncu Kristinna Loken'ın doğum günü davetine gittim. Gelecek insanlardan haberim yoktu. Bir süre sonra aramıza katılan Sinan Akçıl, sanırım hediyesini taktim ederken görüntülenmek istediği için kameralarla ve magazinci arkadaşlarla masamıza geldi. Hediyesini verirken gülümsedi kameralara gösterisini yaptı. Buna da ‘eyvallah’ dedik… Ancak kameralar masamızda durmaya devam etti. Ben de burasının fasıl restoranı olduğunu insanların içki içtiğini ve herkes özelini yaşarken kameraların içeride bulunmaması gerektiğini söyledim. Talebim elindeki çatalı sallayarak ve “sanane” denerek cevaplandı. Ben de Sinan Bey’in pop gösterisinin malzemesi olmak istemediğim için ayağa kalktım, oda ayağa kalktı ve olaylar ekranlara yansıdığı şekilde tatsız biçimde cereyan etti. Konu bundan ibarettir. Abartılacak bir şey yoktur. Hele ki gülünç ve acıklı dedikodularda söylendiği gibi kadınlara karşı hiçbir şovenist bir tavrım ve emekçilere karşı asla bir saygısızlığım olmamıştır. Çünkü 20 yıldır büyük emekler vererek, sadece üreterek yolunda ilerlemeye çalışan bir adam oldum.

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