Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.10.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında?

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Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında?

Sermiyan Midyat, projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlar ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sermiyan Midyat’ın hayatına ilişkin bilgiler hakkında çıkan haberler ardından merak konusu oluyor. Peki, Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında?

Yönetmen, senarist ve oyuncu Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

Sahip olduğu ödüller

Houston Independent Film Festivali: "En İyi Komedi Filmi" Ay Lav Yu - 2011
Boston International Film Festivali: "En İyi Yönetmen" Ay Lav Yu - 2011
Boston International Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011
16. Sadri Alışık Ödülleri: "Komedi Ya Da Müzikal En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011

Rol aldığı tiyatro oyunları

9 Ay Son Gün: Sermiyan Midyat - Tiyatro Oyunbozan
Atinalı Timon: William Shakespeare - Oyun Atölyesi
Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi
Çok Tuhaf Soruşturma: Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
Kabaremajör

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