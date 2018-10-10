Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında?
Sermiyan Midyat, projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlar ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sermiyan Midyat’ın hayatına ilişkin bilgiler hakkında çıkan haberler ardından merak konusu oluyor. Peki, Sermiyan Midyat kimdir, kaç yaşında?
Yönetmen, senarist ve oyuncu Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.
Sahip olduğu ödüller
Houston Independent Film Festivali: "En İyi Komedi Filmi" Ay Lav Yu - 2011
Boston International Film Festivali: "En İyi Yönetmen" Ay Lav Yu - 2011
Boston International Film Festivali: "En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011
16. Sadri Alışık Ödülleri: "Komedi Ya Da Müzikal En İyi Erkek Oyuncu" Ay Lav Yu - Sermiyan Midyat - 2011
Rol aldığı tiyatro oyunları
9 Ay Son Gün: Sermiyan Midyat - Tiyatro Oyunbozan
Atinalı Timon: William Shakespeare - Oyun Atölyesi
Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi
Çok Tuhaf Soruşturma: Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular
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