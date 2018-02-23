Serhat Akın’dan sakatlanan Hakan Hatipoğlu için şok sözler

Eski Survivor yarışmacısı Serhat Akın'dan yıl program yorumcusu olan bu yılsa yarışmaya katılan Hakan Hatipoğlu için tartışılacak açıklamalar geldi.

SERHAT AKIN'IN AÇIKLAMASI

Daha önce “Survivor’a katıldığım için pişman oldum” diyen Serhat Akın’ın Instagram hesabından yaptığı açıklamada şöyle:

“Herkese Merhaba, hayırlı cumalar arkadaşlar, Hem bulunduğum ortamlarda, hem de sosyal medyada sürekli bana Survivor hakkında görüşlerimi soruyorsunuz, bu seneki yarışmacılar hakkındaki görüşlerimi ileride açıklayacağım ama bunun öncesinde başka bir konuya değinmek istiyorum.

Ada hayatının televizyonda görüldüğünden kat ve kat daha zorlu oluşunu, bu yıl tv karşında yarışmayı izledikçe daha iyi anlıyorum. Tüm bu zorlukları yaşamış biri olarak Panorama programında ekran karşısına karnı tok, rahat uykusunu uyumuş, süslenerek geçen kişilerin yarışmacıları acımasızca eleştirmelerinden çok daha fazla rahatsız oluyorum.

Çoğu yarışmacının adadaki emeklerini ve hırsını görüp yaşadıkları zorlukları kendim çekiyormuş gibi hissederken, üstüne rahat stüdyodan yapılan yorumlar hem canımı sıkıyor, hem de zamanında bana yapılan haksızları aklıma getiriyor.

Zamanında bu programlarda, ameliyat izi fotoğraflarda bile belli olan yaşadığım zorlu sakatlıkları dinlenmek için bahane olarak kullandığımı söyleyenleri her zamanki gibi Allah'a havale ediyorum.

Tüm yarışmacılara sakatlıksız, adanın zorlukları yanında keyfini de çıkaracakları güzel bir yarışma diliyorum. Ailelerine de dışarda konuşulanlara kulaklarını tıkayıp sadece sevdiklerine odaklanmalarını öneriyorum, gördüğünüz gibi Allah kimsenin yaptıklarını yanına bırakmıyor...”

DAHA ÖNCE HAKAN HATİPOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: AŞAĞILIKÇA 5 AY ELEŞTİRMİŞ

Serhat Akın Geçen yıl verdiği söyleşide "Survivor'a gitmeni eleştiren çok oldu. Sen gittiğine pişman mısın?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Sırt çantamı aldım gittim. Hiç ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu kadar zor olacağını, bel altı vurmalar olacağını bilmiyordum. Şu beni çok üzdü: Panorama programlarında öyle bir algı yaratılmış ki... Hakan Hatipoğlu (Survivor yorumcusu), aşağılıkça 5 ay eleştirmiş. Bana, şerefsiz falan her şey desin, ama bu algının nereye gideceğini hesap etsin. İki çocuğum var. Eşime veya çocuklarıma küfür edilirse… Hatipoğlu'na ve bütün Panoramalacılara soruyorum: Onların karısına, çocuğuna küfür edilseydi hoşlarına gider miydi?"

HATİPOĞLU SAKATLANMIŞTI

Survivor 2018'de bir ödül oyununun oynandığı esnada Nihat Doğan'a karşı yarışan Hakan Hatipoğlu bir engelden geçerken sakatlanma olayı yaşanmıştı. Kulvarda bir anda acılar içinde yere yığılan Hatipoğlu'nun takıma döneceği ama bir ay süreyle yarışamayacağı açıklanmıştı.

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