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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.12.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

Serhan Şeşen mezarı başında anıldı

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Serhan Şeşen mezarı başında anıldı

Burhan Şeşen’in oğlu Serhan Şeşen, vefatının 10’uncu yılında mezarı başında anıldı

Grup Gündoğarken üyelerinden Burhan Şeşen’in müzisyen oğlu Serhan Şeşen, vefatının 10’uncu yılında Çengelköy Kabristanı’ndaki ‘bahçesi’nde anıldı. Serhan’ın olmadığı bir anı bile düşünemezken 10 yılı geride bırakmanın dayanılmaz üzüntüsü içerisinde olduklarını belirten Burhan Şeşen, “Bugün burada olan veya gelemeyen ancak Serhan’ı anan, unutmayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Serhan Şeşen mezarı başında anıldı
Serhan Şeşen adına 2009 yılında kurulan ‘Müzik, Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği’ hakkında da bilgi veren Şeşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz dernek 27 Şubat’ta Serhan’ın doğum gününde Sezen Aksu’dan Mor ve Ötesi’ne, Timur Selçuk’tan Nil Karaibrahimgil’e kadar 23 sanatçının katıldığı konserden elde edilen gelirle kuruldu.
Serhan Şeşen mezarı başında anıldı

En önemli amacımız ‘Yaşama saygı’ gösterilmesi. İnsanlar tanımadıkları insanlara da yakınları kadar saygılı olsalar birçok olumsuzluk çözülür. Serhan’ın vefatında baş kusurlu insanın mahkemede Serhan’ın parlak öğrenci geçmişini öğrendikten sonra ‘Ben onu müzisyen biliyordum’ demesi sanırım ne demek istediğimi daha iyi anlatır. Dernekte, sanatçıların desteği ve yapılan bağışlarla başarılı ama maddi gücü olmayan öğrencilere burs veriyoruz. Serhan adına devlet okullarında müzik dersliği açıyoruz. Doğan Cüceloğlu, Nurdoğan Arkış ve Ömer Uzun gibi hocalarla Türkiye’nin dört bir yanında eğitimler veriyoruz. Derneğin her şeyiyle teyzesi Demet Özata ilgileniyor. Kısacası başka Serhanların yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlarımız el verdiğince, gelecek desteklerin gücüyle yapmaya da devam edeceğiz.
Serhan Şeşen mezarı başında anıldı

BURHAN ŞEŞEN'İN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Serhan Şeşen, 5 Aralık'ta yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış teşhis sonucu hayatını kaybetti.

Serhan Şeşen mezarı başında anıldı


 

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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