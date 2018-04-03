Sergi açıldı
“Onların Gözünden Türkiye’nin En’leri” projesi kapsamında düzenlenen sergi önceki gün açıldı.
Otizmli çocukların, ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek oluşturdukları sergi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde İstanbul Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi’nde sanatseverlerle buluştu. Bizce Yapım ve Marmara Otizm Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, bu yıl ikincisi gerçekleşen “Onların Gözünden Türkiye’nin En’leri” projesi kapsamında
sergi açılışının sunuculuğunu Naz Elmas yaptı. Mustafa Ceceli’nin şarkılarıyla renk kattığı gecede projeye destek veren isimlere plaket verildi. Projeye Ajda Pekkan, Arda Turan, Mustafa Ceceli, Deniz Baysal, Yağmur Tanrısevsin
gibi birçok ünlü isim destek verdi.
Projeye destek veren Furkan Andıç da geceye katılanlar arasındaydı. Oyuncu, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’le ilişkilerinin iyi gittiğini söyledi.
Sadettin Saran, Defne Samyeli’yle aşk yaşadığı haberleri hatırlatılınca şöyle konuştu: “Kardeşlerimiz için buradayız. Bir sürü dedikodu çıkıyor. Konuşmaya gerek bile yok.”
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