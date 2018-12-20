Serenay'ın rüyası
Serenay Sarıkaya, yıllardır hayalini kurduğu müzikal projesi için gün saymaya başladı. Ünlü oyuncu, “Alice” adlı müzikalde üstlendiği rol için dans ve şan dersleri almaya başladı.
Alice için kampa girdi
1865’te Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında” bu kez müzikal oluyor. Serenay Sarıkaya da müzikalde Alice olarak seyirci karşısına çıkacak. Ünlü oyuncu, yeni rolü için dans provaları ve şan derslerine hız verdi.
Ukulele de çalacak
Bir yandan da ukulele adlı müzik aletini çalmayı öğrenen Sarıkaya, heyecanlı olduğunu söylüyor: “Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı. Kesin rüya! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim her şey var içinde.”
Serenay Sarıkaya, müzikal için “Klasik bir hikayeyi çağdaş bir sahne diliyle günümüz seyircisiyle buluşturacak olan ‘Alice’, kostümleriyle, dekoruyla, şarkılarıyla, koreografisiyle, fantastik bir yolculuk, bir büyüme hikayesi” dedi.
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