Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu

Sarıkaya “Twitter’dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek beni mutlu ediyor. Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir hayat sürdürmem pek mümkün olmaz. Eleştirisini dikkate aldığım birkaç insan var” dedi.