MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu
GeriMagazin Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 08.01.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, YouTuber Duygu Özaslan’ın “Serenay beni takip ediyor” dediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Sarıkaya “Twitter’dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek beni mutlu ediyor. Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir hayat sürdürmem pek mümkün olmaz. Eleştirisini dikkate aldığım birkaç insan var” dedi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle