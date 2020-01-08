Haber Giriş: 08.01.2020 - 18:32,
Serenay Sarıkaya, Duygu Özaslan'ı mı taklit ediyor...İlk kez konuştu
Oyuncu Serenay Sarıkaya, YouTuber Duygu Özaslan’ın “Serenay beni takip ediyor” dediği iddiaları hakkında ilk kez konuştu.
Sarıkaya “Twitter’dan çıkan bir haber, gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ben sevdiğim şeyleri yapıyorum. Sevdiğim şeyleri yapınca takdir görmek beni mutlu ediyor. Her eleştiriyi dikkate alırsam sağlıklı bir hayat sürdürmem pek mümkün olmaz. Eleştirisini dikkate aldığım birkaç insan var” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle