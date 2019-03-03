Serenay Sarıkaya:Damar şarkıları ezbere bilirim
ŞU sıralar başrolü üstlendiği “Alice” müzikali ile kendinden söz ettiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için objektif karşısına geçti.
Çekim sonrası soruları yanıtlayan oyuncu, 5 aylık hazırlık dönemine rağmen bu projenin kendisini hâlâ çok heyecanlandırdığını söyledi. Sarıkaya, röportajda bilinmeyen bir özelliğinden de söz etti: “Evde yalnız kaldığım zamanlar, bazen damar bir şarkı bulup sesi sonuna kadar açarım. Bağıra bağıra da söylerim. Nasıl bir bellek varsa, hepsini ezbere bilir mi insan! Bazen o damar ötesi şarkıları özlediğimde taksiye binerim. Ne dinliyorlar bakarım, sesi açmalarını rica ederim. Yolda sohbet muhabbet, şarkılar.
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