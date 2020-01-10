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Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın sözlerine nasıl cevap verdi?

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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki akşam Cem Yılmaz'ın katıldığı bir programda Serenay Sarıkaya hakkında yaptığı hayranlık itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Bu olayın üzerine magazin kulisleri bir anda karıştı. İkili arasındaki aşk iddiaları tekrar gündeme geldi ve ilk yorum eski sevgili Defne Samyeli'den geldi. Samyeli, paylaştığı bir videoda aradan çekildiğini ifade etti. Herkesin merak ettiği ve olayın başrolündeki isim Serenay Sarıkaya da sonunda sessizliğini bozdu. Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ı o akşam kulisten izlediği iddia edildi ve Serenay Sarıkaya ilk kez bu konu hakkında konuştu.

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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmazı kulisten izledi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı kulisten izledi
Serenay Sarıkaya nasıl keşfedildi?Renkli Sayfalar'ın 189. Bölümünde konuk olan Esra Fişekçioğlu, Serenay Sarıkaya'yı nasıl bulduğunu canlı yayında anlattı. Kast ajansı sahibi Esra Fişekçioğlu özel yetenekler aradığı sırada, Serenay Sarıkaya ile okuduğu lisedeki öğretmeni olan arkadaşının tavsiyesi ile karşılaştığını anlattı
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