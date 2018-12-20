Serenay Aktaş kimdir?
Serenay Aktaş projelerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. ) 2014 senesinde yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de Ünlüler takımının en hırslı ve başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Serenay Aktaş, kariyerine dizi ve sinema oyuncusu olarak devam ediyor. Peki, Serenay Aktaş kimdir?
Survivor yarışmasıyla tanınan ve bu yarışma ardından da konuşulan futbolcu Serenay Aktaş , 1 Ekim 1993 tarihinde dünyaya geldi.. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra farklı dizilerin kadrosunda yer aldı.
Zeytinburnu
15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer oldu.
1207 Antalyaspor
Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.
Beşiktaş JK
21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu.
SERENAY AKTAŞIN KADROSUNDA YER ALDIĞI DİZİLER
Meryem.
Acil Aşk Aranıyor. 2015 - 2016. Zeynep.
Kaçak Gelinler. 2014 - 2015.
Muhteşem Yüzyıl. 2011 - 2014. Ayşe Hatun.
Türk Malı 2010.
Kanıt. 2010.
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