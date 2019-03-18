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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Seren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti

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Seren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti

Seren Serengil, eski menajeri Merih Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Serengil, menajer Yılmaz’ın ‘dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve özel belgede sahtecilik’ suçu işlediği iddiasında. Yılmaz, Serengil adına anlaşma yaptığı gelinlik firmasından aldığı paranın büyük bir kısmını kendisine almakla suçlanıyor. Merih Yılmaz ise, haksız bir kazanç elde etmediğini belirterek, tartışma konusu olan para ile harcama yapıldığını söyledi.

Bir süre önce Deniz Akkaya ile yaşadığı sorun ile gündeme gelen Merih Yılmaz, İzmir’de düzenlenen gelinlik ve abiye fuarının katılımcı firmalarından birinin tanıtımı için ile Seren Serengil adına anlaşma yaptı. M. Y.’ye ait firma ile yapılan anlaşmaya göre Serengil fuarda firmanın standında tanıtım yapacaktı. Yılmaz, Serengil’e, M. Y.’nin şirketi ile 31.500 TL’ye anlaştığını söyledi. Serengil, 23 Ocak günü fuara katıldı; firmanın standında tanıtım yaptı.

GERÇEK RAKAMI AÇIKLADI
Serengil, menajer Yılmaz’ın kendisine beyan ettiği parayı Y.’nin şirketinden aldı. Ancak bir süre sonra taraflar arasındaki anlaşmanın 65 bin TL olduğunu Y.’den öğrendi. Y. bu konuda yazılı bir beyanda da bulundu. Y., Yılmaz’a banka yolu ile yaptığı ödemelerin dekontlarını da Serengil ile paylaştı. Y.’nin imzalı beyanı savcılık dosyasına da sunuldu.

FUARDAN AYLAR ÖNCE ÖDEME
Dekontlara göre Y.’nin şirketinden Yılmaz’ın abisi E. Yılmaz’ın hesabına ‘Seren Serengil ile fuar çalışması için ödeme’ açıklaması ile yapılan ilk ödemenin 23 Ekim 2018’de yapıldı. Av. Ersoy Akdemir’in imzasını taşıyan savcılık dilekçesinde, “Dekontların üzerinde yazan tarih irdelendiğinde, şüphelinin suç işleme kastının yoğunluğu ve bir plan dahilinde gerçekleştiği apaçık anlaşılmıştır” denildi. Ödemenin alındığı tarihlerde Serengil’in fuardan haberinin olmadığı kaydedildi.

HAKSIZ KAZANÇ SUÇLAMASI
Savcılık dilekçesinde Yılmaz’ın ‘yetkisiz sözleşme imzalama’ suçu da işlediği belirtilerek “Bu sözleşmeyi müvekkilimden gizleyerek haksız kazanç elde etme şeklindeki eylemlerinin atılı suçları oluşturduğu anlaşılmıştır” denildi. Suç duyurusunda Yılmaz’ın 33.500 TL haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

KALAN PARA HARCAMALARA GİTTİ
Merih Yılmaz ise konuyu ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Evet yapılan sözleşmenin tutarı 65 bin TL. Bu paranın 31.500 TL’si Seren Hanım’a verildi. Kalan paradan ise bir dizi harcama yapıldı. Örneğin Seren Serengil ve Yaşar İpek’in uçak biletleri 4.800 TL, konaklama masrafları 4.220 TL oldu. Bunlar dışında VIP araç transferi vb benzeri bir dizi harcama yapıldı. Yapılan harcamaların tamamı da faturalı. Kaldı ki, yapılan harcamaları hizmet verdiğimiz firma sahibi M. Y. de biliyor” dedi.

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLERİ

Dikkat Etkinlik Var: Bu hafta çok gezeceğizHaftanın etkinlikleri bizi çok gezdirecek. Hayko Cepkin'den, Hey Douglas'a bu etkinlikleri kaçırmak istemeyeceksiniz! Koray Taşan'ın sunumuyla haftanın öne çıkan etkinlikleri bu videoda!
daha fazla video için
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