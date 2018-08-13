Seren Serengil ve Yaşar İpek düğün yaptı… İşte Seren Serengil’in gelinliği
Fransa'da nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek, 75 gün sonra Bodrum’da düğün yaptı. Nikah kıyafeti uzun süre konuşulan Seren Serengil, bu kez iki parçadan oluşan bir gelinlik giydi. Seren Serengil düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Mayıs ayında ani bir kararla nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek, Bodrum'da düğün yaptı. Seren Serengil iki parçadan oluşan iddialı bir gelinlik giydi. Yaşar İpek de tamamı beyaz renkten oluşan bir damatlık giydi.
Sunucu Seren Serengil ve Türkücü Yaşar İpek, nisan ayında Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. Sosyal medya nikah kadar Seren Serengil'in elbisesini konuşmuştu. Bir internet alışveriş sitesinde iki parça olarak satılan kıyafetin üst tarafı, 179 TL, alt tarafı ise 349 TL’ydi.
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