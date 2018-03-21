Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma sözleşmesi ortaya çıktı
Şarkıcı Seren Serengil ve Yaşar İpek geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Barışma kararı alan ünlü çift, avukatları aracılığıyla ilişki sözleşmesi hazırladı. Seren Serengil ve Yaşar İpek’in barışma sözleşmesi sosyal medyaya da damga vurdu.
Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti ayrılığa fazla dayanamadı. Sözleşmeyle barışan çift sosyal medyanın da diline düştü. Seren Serengil, yorumculuk yaptığı Duymayan Kalmasın'da Yaşar İpek ile barışmak için sözleşme yapacaklarını duyurmuştu.
SEREN SERENGİL'İN ŞARTLARI
- Konu ne olursa olsun herhangi bir anlaşmazlıkta ve tartışmada evden eşyaları alıp gitmek yok. Yan oda olabilir, salon olabilir.
- Aramızda olup biteni aile fertlerine, sosyal medyada ve diğer mecralarda anlatmak yok.
- Haftada 1 gün erkek arkadaşlarıyla yemeğe gidebilir. Mekan bildirmek kaydıyla masada başkalarının kız arkadaşları olmayacak.
- Birbirinin telefonunu karıştırmak yok. İstendiği an bakılabilir.
- Bir ay içinde bekar evi kapatılacak.
- Aldatmak asla yok. Sevgi bittiğinde gitmek isteyen söyleyecek. Bir başka kadınla mesajlaşmak, görüşmek, yemek yemek de bunun içine giriyor.
- Sevgimiz sorgulanmayacak. Sosyal medyada paylaştığım şarkıları takmayacak. Dinlediğim şarkılara karışmayacak. 1 Haziran 2018 tarihinde müzik paylaşımına başlanacak.
YAŞAR İPEK’İN ŞARTLARI
- Geçmiş hayattaki teyze, abla, amca yok cenazeye bile gidilmeyecek.
- Kız kıza tatil yok.
- Kız kıza gece kulübü yok.
- Her ne olursa olsun yalan yok.
- Dışarıda kalmak yok.
- Haftada 1 arkadaş grubu ile akşam yemeği olabilir.
- Benle yaşlanacaksın.
- Telefon şifreleri bilmek yok ama istenirse beraber bakılacak.
- İstendiği an taraflar birbirlerini görüntülü olarak arayabilecek.
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