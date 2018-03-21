Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma sözleşmesi ortaya çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Magazin
21.03.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma sözleşmesi ortaya çıktı

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Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barışma sözleşmesi ortaya çıktı

Şarkıcı Seren Serengil ve Yaşar İpek geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Barışma kararı alan ünlü çift, avukatları aracılığıyla ilişki sözleşmesi hazırladı. Seren Serengil ve Yaşar İpek’in barışma sözleşmesi sosyal medyaya da damga vurdu.

Seren Serengil ile Yaşar İpek çifti ayrılığa fazla dayanamadı. Sözleşmeyle barışan çift sosyal medyanın da diline düştü. Seren Serengil, yorumculuk yaptığı Duymayan Kalmasın'da Yaşar İpek ile barışmak için sözleşme yapacaklarını duyurmuştu.

SEREN SERENGİL'İN ŞARTLARI

- Konu ne olursa olsun herhangi bir anlaşmazlıkta ve tartışmada evden eşyaları alıp gitmek yok. Yan oda olabilir, salon olabilir.
- Aramızda olup biteni aile fertlerine, sosyal medyada ve diğer mecralarda anlatmak yok.
- Haftada 1 gün erkek arkadaşlarıyla yemeğe gidebilir. Mekan bildirmek kaydıyla masada başkalarının kız arkadaşları olmayacak.
- Birbirinin telefonunu karıştırmak yok. İstendiği an bakılabilir.
- Bir ay içinde bekar evi kapatılacak.
- Aldatmak asla yok. Sevgi bittiğinde gitmek isteyen söyleyecek. Bir başka kadınla mesajlaşmak, görüşmek, yemek yemek de bunun içine giriyor.
- Sevgimiz sorgulanmayacak. Sosyal medyada paylaştığım şarkıları takmayacak. Dinlediğim şarkılara karışmayacak. 1 Haziran 2018 tarihinde müzik paylaşımına başlanacak.

YAŞAR İPEK’İN ŞARTLARI

- Geçmiş hayattaki teyze, abla, amca yok cenazeye bile gidilmeyecek.
- Kız kıza tatil yok.
- Kız kıza gece kulübü yok.
- Her ne olursa olsun yalan yok.
- Dışarıda kalmak yok.
- Haftada 1 arkadaş grubu ile akşam yemeği olabilir.
- Benle yaşlanacaksın.
- Telefon şifreleri bilmek yok ama istenirse beraber bakılacak.
- İstendiği an taraflar birbirlerini görüntülü olarak arayabilecek.

Seren Serengil ile Yaşar İpekin barışma sözleşmesi ortaya çıktı

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