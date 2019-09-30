Seren Serengil ile boşanma aşamasında olan Yaşar İpek kimdir kaç yaşındadır?
Seren Serengil ile yaşadığı evlilikle magazin gündeminden düşmeyen Yaşar İpek, hayatı en fazla merak edilen ünlüler arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle ünlü çiftin şuan boşanma aşamasında olmasıyla, magazin takipçileri "Yaşar İpek kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek kimdir, kaç yaşındadır? işte, Yaşar İpek'in biyografisi...
Şarkıcı Yaşar İpek'e eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ve boşanma haberleri sonrası Yaşar İpek, yeniden gündeme geldi. Birçok kişi Yaşar İpek'in biyografisi ve hayatını araştırmaya başladı. İşte, Yaşar İpek'in hayatına ilişkin bilgiler.
YAŞAR İPEK'İN HAYATI
Sanatçı Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.
Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde şarkı söylemeye devam etti. Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürdü. Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturdu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı.
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