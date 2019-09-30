Seren Serengil ile boşanma aşamasında olan Yaşar İpek kimdir kaç yaşındadır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeren Serengil ile boşanma aşamasında olan Yaşar İpek kimdir kaç yaşındadır?
GeriMagazin Seren Serengil ile boşanma aşamasında olan Yaşar İpek kimdir kaç yaşındadır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
30.09.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Seren Serengil ile boşanma aşamasında olan Yaşar İpek kimdir kaç yaşındadır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seren Serengil ile boşanma aşamasında olan Yaşar İpek kimdir kaç yaşındadır?

Seren Serengil ile yaşadığı evlilikle magazin gündeminden düşmeyen Yaşar İpek, hayatı en fazla merak edilen ünlüler arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle ünlü çiftin şuan boşanma aşamasında olmasıyla, magazin takipçileri "Yaşar İpek kimdir?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek kimdir, kaç yaşındadır? işte, Yaşar İpek'in biyografisi...

Şarkıcı Yaşar İpek'e eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ve boşanma haberleri sonrası Yaşar İpek, yeniden gündeme geldi. Birçok kişi Yaşar İpek'in biyografisi ve hayatını araştırmaya başladı. İşte, Yaşar İpek'in hayatına ilişkin bilgiler.

YAŞAR İPEK'İN HAYATI

Sanatçı Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Müziğe ve sinemaya çocuk yaşta başlayan Yaşar İpek, 6 yaşındayken ailesine ait film şirketinin yapımı olan sinema filmi ile sinemaya başlamıştır. Daha sonra, on yaşına kadar 9 adet sinema filminde çocuk yıldız olarak rol aldı.

Sonrasında vatani görevini yapmak icin askere giden Yaşar İpek, ordu evinde şarkı söylemeye devam etti. Askeri görevini tamamladıktan sonra, aşık olduğu mesleği yapmaya karar verir. 2003 - Bir Alo De, 2005 - Sözüm Ona Sevdin, 2007 - Arada Bir, 2010 – Eyvah, 2012 - Kapı Zili, 2015 – Sus, 2016 – Haybeye İsimli çalışmalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Yaşar İpek, Pdnd Müzik çatısı altındaki ilk single şarkısı Yalnız Kalacaksın’ı 2017’de piyasaya sürdü. Bir süredir birlikte olduğu hatta birlikte klip çektiği Seren Serengil ile 2018 mayıs ayında Fransa’da nikah masasına oturdu. Haklarında birkaç kez boşanacakları iddiaları çıkan ikili, 2019 ağustos ayında boşanma kararı aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak
Ateşböceği Ercan: Dualarınızı benden esirgemeyin!
Meğer birlikte tatil yapmışlar
'Baba çocuğun altını temizlemez'