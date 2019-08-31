Seren Serengil hastanelik oldu: Sağlığıyla ilgili son durumu paylaştı
Seren Serengil, boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek’in açıklamaları ardından hastanelik oldu. Bebek bekleyen Seren Serengil, eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. Hastanedeki görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Seren Serengil, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Riskli bir hamilelik geçiren ve evliliğini sonlandırmaya hazırlanan Seren Serengil hastane odasından şu açıklamada bulundu:
"Her gün bir paylaşım yapıyorsun, canlı yayınlara çıkıyorsun. Beraber sahte evrak düzenleyerek beni kandırdı diyorsun. Çocuğumuza başkasının olduğunu söyleyerek beni hastane köşelerinde süründürüyorsun. Bebeğimizi kaybediyorduk, ben tabi ki seni çok sevdim, o yüzden de hep afettim ama hamilelik süresince hep devam ettin bunları da yazarak hala benim tansiyonumu çıkartmaya devam ediyorsun, esas sen dur ve bizi rahat bırak artık."
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