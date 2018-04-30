Seren Serengil evlilik yolunda ilk adımı attı – Nişanlısı Yaşar İpek kimdir?
Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti dün akşam nişanlandı. Bir otelde düzenlenen törene Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Geceye Yaşar İpek'in yüzüğünü gösterip yaptığı el hareketi damga vurdu. Peki nişanda başka neler yaşandı? El hareketi nedeniyle tepki çeken Yaşar İpek kimdir?
Şarkıcı Seren Serengil ile 4.5 aylık sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek dün akşam Şile Casa Lavanda Bouique Hotel'de yapılan bir törenle evlilik yolunda ilk ciddi adımı atarak nişanlandı. Sanat dünyasından pek çok isminde katıldığı törenin ardından en çok konuşulan konular ise Yaşar İpek’in el hareketi ve Seren Serengil’in müstakbel kayınvalidesi ve görümcesinin nişana katılmaması oldu. Seren Serengil müstakbel kayınvalidesinin nişana katılmamasıyla ilgili soruya ''Ben öyle uygun gördüm. Ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı'' yanıtını verdi.
YAŞAR İPEK KİMDİR?
Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı. Şarkıcılığın yanı sıra bestekarlık yapan ve çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Yaşar İpek’in Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Aşkım, Sus, Okul Bitince, Kapı Zili isminde albümleri var.
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