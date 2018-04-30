Seren Serengil evlilik yolunda ilk adımı attı – Nişanlısı Yaşar İpek kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSeren Serengil evlilik yolunda ilk adımı attı – Nişanlısı Yaşar İpek kimdir?
GeriMagazin Seren Serengil evlilik yolunda ilk adımı attı – Nişanlısı Yaşar İpek kimdir?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
30.04.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Seren Serengil evlilik yolunda ilk adımı attı – Nişanlısı Yaşar İpek kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seren Serengil evlilik yolunda ilk adımı attı – Nişanlısı Yaşar İpek kimdir?

Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti dün akşam nişanlandı. Bir otelde düzenlenen törene Yaşar İpek’in annesi ve kız kardeşi katılmadı. Geceye Yaşar İpek'in yüzüğünü gösterip yaptığı el hareketi damga vurdu. Peki nişanda başka neler yaşandı? El hareketi nedeniyle tepki çeken Yaşar İpek kimdir?

Şarkıcı Seren Serengil ile 4.5 aylık sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek dün akşam Şile Casa Lavanda Bouique Hotel'de yapılan bir törenle evlilik yolunda ilk ciddi adımı atarak nişanlandı. Sanat dünyasından pek çok isminde katıldığı törenin ardından en çok konuşulan konular ise Yaşar İpek’in el hareketi ve Seren Serengil’in müstakbel kayınvalidesi ve görümcesinin nişana katılmaması oldu. Seren Serengil müstakbel kayınvalidesinin nişana katılmamasıyla ilgili soruya ''Ben öyle uygun gördüm. Ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı'' yanıtını verdi.

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah’ın küçüklük karakterini canlandırdı. Şarkıcılığın yanı sıra bestekarlık yapan ve çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Yaşar İpek’in Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Aşkım, Sus, Okul Bitince, Kapı Zili isminde albümleri var.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Boşanma sonrası ilk açıklama

Mevlit elbisesi olay oldu! Ünlü isme eleştiri

SPONSORLU

Küçük evlere büyük kolaylık getirecek 8 pratik çözüm