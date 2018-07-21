Serel Yereli kimdir? Cesur paylaşımları ile dikkat çekiyor
Serel Yereli, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla adı sıkça anılan isimler arasında yer alıyor. Aldığı oyunculuk eğitimi sonrasında Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda boy gösteren Serel Yereli, dikkatleri üzerine çekti. Peki, Serel Yereli kimdir kaç yaşındadır? İşte, magazin dünyasının yakından takip ettiği o isim hakkında bazı bilgiler
Serel Yereli, yer aldığı dizi projelerinin ardından şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Toplam 4 dil bilen Yereli, 2016 yılında ekran karşısına geçmiş ve burada ünlü isimlerle rol arkadaşı olmuştur. İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Tam adı Buse Serel Yereli olan güzel oyuncu 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve tiyatroya son derece ilgi duyan Serel Yereli, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim hayatına devam ediyor. Babasını 16 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yereli, 2012 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı ve yarışmada ilk turda elendi.
İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilen Serel Yereli, Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi de almıştır. 2016 yılında televizyon dünyasına adım atan Serel Yereli, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine geçiş yaptı. Güzel oyuncu bu projede Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi başarılı isimlerle birlikte rol almıştır.
Yaptığı sporlar: Binicilik, Okçuluk, Voleybol, Sörf, Yelken, Buz Pateni
Müzikle ilgisi: Piyano çalıyor, Şarkı söylüyor
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