Serdar’a ayıp ediyorlar

Cengiz Semercioğlu:

Kardeşim siz Cem Yılmaz’a cinsel hayatını soruyor musunuz?

Ya da Kenan’la Beren’e, Kıvanç’la Başak’a, Kenan’la Sinem’e, Demet’le Okan’a?

Bekar ya da evli hangi çifte soruyorsunuz da Serdar ve Chloe’nin cinsel hayatını bu kadar kolay didikliyorsunuz?

Çünkü diğerlerinize sorduğunuz anda ağzınızın payını alırsınız, Serdar ise iyi niyetli. Chloe de İrlandalı zaten, anlamaz!

Ne büyük ayıp ya, bırakın şu çiftin ayrılık haberlerini, cinsel hayatını kurcalamayı. Size ne!

Ömür Gedik:

Evet, Serdar kabadayılık yapmıyor, atarlanmıyor, kibar davranıyor diye bu kadar rahatça üstüne gidiyorlar.

Demet Akbağ’ın şaka programı “Çok Aramızda”da izlemiştim, Serdar Ortaç olay çıktığında etraftakileri sakinleştirmek için “Sakin olun, bulaşmayın, bakın ben yanağıma vurana öbür yanağımı dönüyorum, gel buraya da vur diyorum” diyordu. İşte onun bu iyi niyeti suistimal ediliyor bence. Ve çok büyük ayıp ediliyor. Serdar’ın ve eşinin cinsel hayatından medyaya ne, kime ne!

Onur Baştürk: Chloe demiş zaten “Benim ülkemde böyle sorular sorulmaz, ayıp” diye. Ünlülere böyle sorular sorulması gerçekten tuhaf. Gerçekten ayıp. Bize ne onların cinselliğinden? Serdar ve Chloe kızmakta sonuna kadar haklı.





Bu protokol işler mi?

Emina Jahovic’le Mustafa Sandal’ın tekne protokolünü nasıl buldunuz? Bir hafta biri kullanıyor, sonraki hafta diğeri. Bu protokol hayatlarına başka biri girdiğinde de böyle tıkır tıkır işler mi?





Cengiz Semercioğlu: O teknede Mustafa’nın yeni sevgilisiyle fotoğrafları çıksın ya da Emina yeni aşkı ve çocuklarıyla teknede görüntülensin bakalım ne oluyor... Ortada üçüncü şahıslar olmadığı zaman bu tür durumlar sıkıntı yaratmaz. Tekneyi protokole göre ortak kullanmaları da çok normal ama üçüncü şahıslar hayatlarına girdiğinde aynı kamarayı, yatağı dönüşümlü paylaşmak bile tarafları rahatsız eder. O zaman o tekne protokole dayanmaz, satılır.

Onur Baştürk: Gördüğüm en şahane protokol. Emina akıllı kadınmış, güzel protokol yapmış, bravo. Hayatlarına başka biri girdiği zaman da işler, neden işlemesin?

Ömür Gedik: Bu, malın ortak olması sonucu yapılmış bir protokol. Sonuçta boşandıktan sonra ortak mallarını ayrı ayrı zamanlarda böyle kullanma yoluna gitmişler, ki gayet normal. Aynı anda teknede olmayacaklarına, biri inip diğeri bineceğine göre hayatlarına başka birinin girmesi bu durumu etkilemez.



Selülit isyanı

Seren Serengil ve Yeliz Yeşilmen, selülit haberlerine isyan etti. Serengil fotoğraflarının üzerinde oynandığını öne sürdü, Yeşilmen ise “Kocam kızmasa açıp göstereceğim” dedi. Sizce fazla mı abarttılar durumu, yoksa selülit üzerinden kadın ünlülere karşı bir hoyratlık mı söz konusu?



Cengiz Semercioğlu: Ünlü kadınların kilosunun, selülitinin sürekli tartışma konusu yapılıyor olmasına itiraz ediyorum ama erkeklerin de kiloları, memeleri, göbekleri konuşuluyor. Cem Yılmaz’ın, Murat Boz’un göbekleri az mı konuşuldu? Seren ve Yeliz’in öyle olmadıklarını kanıtlama çabaları gereksiz. Ayrıca öyle olsalar ne olur? 18 yaşında kız değiller ki... 90 yaşında ölürken bile selfie çekeceğiz neredeyse “Bakın selülitim, göbeğim yok” diye! Bırakın bu işleri arkadaşlar.

Onur Baştürk: Çok abarttılar. Sanki memleketin tüm meselesi buymuş gibi. Hele açıp olmadığını göstermeler filan çok fenaydı. Bir de insanların işi gücü yok, çekilen fotoğraflarla mı oynayacak? Duyduğum en saçma iddia.

Ömür Gedik: Ne yaparsan yap, bir kadına vücuduyla ilgili kötü bir şey söyleme. Seren video çekerek “Bakın vücudum aslında böyle” dedi, Yeliz tarafında ise “kocam kızmasa açıp göstereceğim”e kadar gitti olay. Seren ve Yeliz için “Başka dertleri mi yok” diyenler oldu. Ben katılmıyorum buna. Göz önündeki insanlar tabii ki takar bu durumu.

Bu ilişki uzun sürmez

Hakan Sabancı ve Merve Boluğur aşkına ne diyorsunuz? Önce bir kulüpte yakınlaştıkları haberi geldi, sonra birlikte görüntülendiler. İstanbul’da da birlikteydiler. Bu aşk uzun soluklu olur mu sizce?



Cengiz Semercioğlu: Uzun soluklu olmaz, çünkü gördüğümüz kadarıyla Hakan Sabancı’nın öyle uzun soluklu ilişki yaşamak gibi bir niyeti yok. Daha genç de zaten, 27 yaşında. Kâh Cannes’da Polonyalı modellerle görülüyor, kâh burada Best Model’lerle... Merve de 30 yaşında, boşanma sonrası ilk ilişkisi. İkisi de genç, güzel, başarılı insanlar. Belki de ilişkinin uzun soluklu olup olmaması bizim kadar onların umurlarında değildir.

Ömür Gedik: İkisi de yeni ilişkileri merak edilen kişilerdi. Sürpriz oldu birliktelikleri. İlişkinin ömrünü bilemeyiz, zaman gösterir.

Onur Baştürk: Uzun soluklu olmaz. Ortada bir aşk olduğunu da sanmıyorum.

Artık bu tarz ilişkilere medya “hoşça vakit geçirme arkadaşlığı” filan mı dese acaba?

Aşk kelimesini kullana kullana içini boşalttık o şahane duygunun/kelimenin.



Bu uygulama fenomenlere yarar

Instagram’ın yeni uygulaması IGTV’yi nasıl buldunuz? Bu uygulama sayesinde 1 saatlik video yüklenebiliyor artık ve Instagram’ın bu özelliğiyle YouTube’a rakip olacağı söyleniyor. 1 saatlik videolar Instagram’da neleri değiştirir?



Cengiz Semercioğlu: Dikey video, televizyonun da, masa üstü bilgisayarın da formatına da aykırı. IGTV’nin 1 saatlik videolarıyla telif problemleri de tartışılmaya başlanacaktır. YouTube’da telif kavgalarını az yapmadık geçmişte, şimdi de istediğin filmi, diziyi, konseri yükle 1 saat IGTV’ye. Ne olacak bunların telifi? O konuda da bir düzenleme yapılması şart. 1 saatlik videolar, profesyonel vlogger’ların işine yarar. Daha fazla sosyal medya fenomeniyle tanışmaya hazır olun.

Ömür Gedik: Instagram canlı yayın, 1 dakikalık videolar, 15’er saniyelik hikaye bölümü derken şimdi de 1 saatlik dikey video yükleme seçeneği ile tüm alanları domine etme, Facebook ve YouTuba’a kafa tutma yolunda. İlk başta herkes “Aman ne gerek vardı, bunlar da suyunu çıkardı, kullanmayız” diyecek. Ama 1 aya kalmaz herkes de 1’er saatlik videolar yüklemeye başlayacak. Ben en çok uzun videoları dikey izleme konusunda sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Oturup uzun uzun dikey çekilmiş video izlemek çok da çekici gelmiyor çünkü.

Onur Baştürk: YouTube’a rakip olması pek mümkün değil. Orada aynı zamanda müzik video içeriği var ve bizim gibi ülkelerde müzik hâlâ oradan dinleniyor. IGTV ise Instagram fenomenlerine yarar. Onların daha geniş bir içerikle takipçilerinin karşısına çıkmasını sağlar, o kadar.

Hassasiyetlere

saygı duymak lazım

İdo, sosyal medyada dekolteli bir fotoğrafını paylaştığı için sevgilisi Yasemin Şefkatli’yle tartıştı, bu tartışma da ayrılık getirdi. Kim haklı sizce? Sosyal medya paylaşımlarında çiftler birbirinden izin almalı mı?





Onur Baştürk: Hangi çağda yaşıyorlar acaba? Bu çağda böyle bir şey olabilir mi? Kimse kimsenin sosyal medyasına karışamaz. Karışmamalı. İster sevgilisi ister ailesi, kocası olsun.

Cengiz Semercioğlu: Bu ince bir çizgi. Elbette çiftler birbirlerinin hassasiyetlerine dikkat edecekler ama bu durum erkeğin kadının üzerindeki hegemonyasına da dönmemeli.

Yasemin Şefkatli, İdo’dan önce de iddialı fotoğraflar paylaşıyordu, sonra da paylaşacaktır. İdo bunu bilerek ilişki yaşamaya başladı. Önce kadını öyle beğen, sonra değiştirmeye kalkış.

Bu bana erkeğin çifte standardı geliyor. Ama çiftler de karşı tarafın taleplerini göz ardı etmemeli elbette.

Ömür Gedik: Ayrılığın nedeni olarak dekolte fotoğraf açıklaması gelmedi taraflardan.

Ama eğer ayrılık nedeni gerçekten buysa şunu söyleyebilirim; çiftler sosyal medyada birbirlerinin rahatsız olacağını bildikleri paylaşım, takip ya da beğenileri yaparlarsa bu ayrılığa kadar gidebilir.

Hassasiyetlere saygı göstermek gerek. Herkesin kafasına göre takıldığı ilişki ilişkiden sayılmaz bana göre.

Aleyna’nın

akıl hocasına

ihtiyacı var

Aleyna Tilki’nin bu hafta paylaşılan videosu çok konuşuldu. Videodaki hareketleri nedeniyle şarkıcının uyuşturucu etkisinde olduğu bile iddia edildi. O ise “Ne acı, herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadan kaygısız olunabileceğini bilmeyen bir kitle var” dedi. Bu kadar “doğallık” Aleyna’nın başını ağrıtır mı?





Cengiz Semercioğlu:

Merak ediyorum biz 18 yaşındayken Instagram olsaydı ne tür manyaklıklarımız ortaya çıkardı acaba...

Aleyna’nın yaptığı ne var? Popüler, şarkıları ilgi görüyor ve bu şöhrete karşı dikkat etmek dışında bir sıkıntısı yok.

Her 18 yaşındaki genç gibi o da eğleniyor, dans ediyor, belki biraz alkol alıyor. Uyuşturucu yoksa problem yok. Diğerlerinin hepsini yönetecek aklı var çünkü Aleyna’nın.

Ömür Gedik:

Ben, kendisini takip eden genç kitleye böyle

örnek olmamalı diye düşünüyorum.

Aleyna’nın sözünü dinleyeceği bir akıl hocasına ihtiyacı var.

Onur Baştürk:

Eh bu kadar doğallık ve doğallığın verdiği istemsiz saçmalama hali Aleyna’nın başını hayli ağrıtır.

Çünkü bu tarz şeylere pek alışkın değil insanlar. O da bu durumu göğüslemek durumunda haliyle...

İltifat etmeyi bilmeyen

erkeklerden bıktık

Kerem Bürsin’in sevgilisi Serenay Sarıkaya için “Dünyanın en güzel kadını” demesi, Metin Hara’nın Adriana Lima’ya her fırsatta aşkını ilan etmesi değişen erkek profilini mi gösteriyor sizce? 2020’nin erkekleri daha romantik ve kadın ruhundan anlayan erkekler mi olacak?





Ömür Gedik: Şimdi böyle erkekler moda. Alkış da alıyor bu davranışları. Kaba saba, iltifat etmeyi bilmeyen, kadına kendini iyi hissettirmeyen adamlardan bıktık zaten. Onların devri bitmekte, daha doğrusu bitsin en kısa zamanda. Onlardansa bin kere Kerem ve Metin gibi erkekleri tercih ederim.

Cengiz Semercioğlu: Erkeğin şiddetinden de, hödüklüğünden de bıktık artık. Erkeğin gücü yerine aklını ve zarafetini konuşturacağı bir dönem başlıyor. Çünkü kadınlar çok daha fazla söz sahibi oluyor artık. Her alanda kendilerini kabul ettiriyorlar, ezdirmiyorlar. Erkek kadını gücüyle ezemediğini gördüğü anda varsa eğer aklını kullanmaya başlayacak. Olmayanlar kaybetmeye mahkûm artık. Kerem ve Metin hem aklı, hem bilgisi hem de nezaketi olan, yani kazanan erkeklerden.

Onur Baştürk: Bence tam aksine bu erkeklerin durmadan birlikte oldukları insanı yüceltmeye doyamaması insanlarda “samimiyetsiz” algısı yaratıyor.

Sanki özellikle bir şey için yapıyorlarmış gibi bir algı. Romantik değil, planlı gibi.

O yüzden değişen erkek profili değil, başka bir şey bu...

Çok âşıklar

Mert Fırat’la İdil Fırat’ın 2 aylık ilişkileri evlilik yolunda ilerliyor. Aileler bile tanıştı. Ne diyorsunuz bu kadar kısa sürede alınan evlilik kararına?





Onur Baştürk: Beni şaşırtmadı. Çünkü bildiğim kadarıyla çok âşıklar. Âşık olunca her şeyi yapar insan. Onlar da evlenmeye karar vermiş. Bence çok güzel bir çift. Umarım hep mutlu olurlar.

Ömür Gedik: Uzun ilişkiler yaşayıp evlilikten bahsetmeyen, evliliğe uzak duran erkekler bir bakıyorsunuz yeni ilişkilerinde böyle bir anda evlilik kararı alıyorlar. Bir önceki ilişki de arkadan öyle bakakalıyor. Bu evlilik işi çok bekleyince olmuyor zaten. Bu yüzden yeni ilişkilerdeki yıldırım evlilik kararları uzun ilişkilerin evlilik kararlarına oranla daha az şaşırtıyor beni.

Cengiz Semercioğlu: 2 ayda da evlilik kararı alınır, 2 günde de ama çarşamba eski sevgilin Hande Doğandemir, perşembe yeni sevgilin İdil Fırat’la fotoğrafların çekilirse, 2 ay sonra da evlilik haberlerin çıkarsa, “Bu kadar hız biraz garip değil mi?” sorusu gündeme gelir. Yıllardır birbirlerini görüp görüp beğenirler miymiş de, kavuştukları anda hemen nikâh masasına oturuyorlar?

Bu kadar hızlı başlayan ilişkilere de, evliliklere de temkinli yaklaşırım ben. Umarım yanılan ben olurum da, her şey yolunda gider.

Belki de uyum içinde yaşarlar. Baksanıza İdil’in eşinin soyadını bile almasına gerek yok.