Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi Leman Davran kimdir?
Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, sürpriz bir aşka yelken açtı. Beş yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç’ın oyuncu Leman Davran ile birlikte olduğu iddia edildi. Peki, Serdar Ortaç'ın yeni sevgilisi Leman Davran kimdir?
Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı geldi. Sahnede “Karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" itirafında bulunan Serdar Ortaç’ın yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Leman Davran olduğu iddia edildi. Serdar Ortaç’tan 20 yaş küçük yani 1990 doğumlu olan Leman Davran, oyunculuk yapıyor. Leman Davran, Seksenler ve Kardeş Çocukları dizisinin yanı sıra Kırmızı filminin kadrosunda yer almıştı.
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