Serdar Ortaç'ın kardeşinin hastalığı H1N1 virüsü nedir?
Şarkıcı Serdar Ortaç, H1N1 virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan kardeşi için dua istedi. Ünlü şarkıcının paylaşımı ardından H1N1 virüsüne ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, H1N1 virüsü nedir?
Kamuoyunda domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde rastlanmaktadır. İlk kez Meksika ve ABD’de görülen H1N1 virüsü kısa sürede diğer ülkelere de yayılmıştır.
Daha önce bu viruslar ile insanların enfekte olduğu bildirilmiştir. Klinik semptomlar, H1N1 virüsünün mevsimsel grip hastalığı ile benzerlik göstermektedir. Hastalığın şiddeti, asemptomatik enfeksiyon ile, ölüm ile sonuçlanan şiddetli pneumonie arasında değişkenlik göstermektedir. Hafif ya da asemptomatik vakalar kolaylıkla gözden kaçabilmekte, bu nedenle insanlar arasında bu hastalığın yayılış hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.
Domuz gribinin (A/H1N1) belirtileri nelerdir? Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen herkes tarafından bilinen “grip” belirtilerine benzerdir, domuz gribine özel bir belirti yoktur.Bunlar: Ateş, Öksürük, Boğaz ağrısı, Yaygın vücut ağrısı, Baş ağrısı, Üşüme ve Yorgunluk
Domuz gribi (A/H1N1) nasıl bulaşmaktadır?
Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri
insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere
dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir.
Hastalığa yakalanan kişiler ne kadar süreyle bulaştırıcıdır?
Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.
Kendimizi bu hastalıktan korumak için aşağıdaki basit önlemleri alabiliriz:
• Hasta görünen, ateşi olan veya öksüren insanlardan uzak durun.
• Ellerinizi su ve sabunla sık sık yıkayın.
• Sağlıklı bir yaşam sürün: İyi uyku, besleyici yiyecekler ve fiziksel olarak aktif olmak bağışıklık sisteminizi güçlü tutar.
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