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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Serdar Ortaç yaşadığı büyük acıyı anlattı: Sürekli ağlıyorum!

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Serdar Ortaç yaşadığı büyük acıyı anlattı: Sürekli ağlıyorum!

Serdar Ortaç önceki akşam KKTC'de sahneye çıktı. Pop yıldızı konserden önce duygusal açıklamalar yaptı.

İşte popçunun açıklamaları:

"Kardeşim Serkan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımdan çıkamadı. Az daha kaybediyorduk. Kimseye belli etmedim, ama hayatımda uzun zamandır hiç bu kadar ağlamadım. En son 1998’de hastalık nedeniyle sol gözüm kapandığında, 2012’de ise babam Mehmet Ortaç’ı kaybettiğimizde bu kadar çok ağladım."

Serdar Ortaç yaşadığı büyük acıyı anlattı: Sürekli ağlıyorum

'PERİŞANIZ, SÜREKLİ AĞLIYORUM'

"Serkan şu an fizik tedavi görüyor. Bakışları düzeldi, bizi anlıyor. Ama hâlâ bekliyoruz. İki evladı var. Allah onlara bağışladı. Annem ve ben perişanız. Serkan için tüm olanaklarımı seferber ettim. Ama inanır mısınız, hâlâ çok üzgünüm. Sürekli ağlıyorum."

'ŞİMDİ O KADAR PİŞMANIM Kİ'

"Kardeşimin sağlık durumu iyiyken işlerimin yoğunluğu nedeniyle ona vakit ayıramıyordum. ayıramıyordum. Şimdi o kadar pişmanım ki! ‘Niye daha fazla yanında değildim?’ diye kendimi suçlayıp duruyorum. Herkes ailesine, sevdiklerine zaman ayırsın. Sonra o büyük pişmanlık hiç geçmiyor. İnsanın üzerine çöküyor."

Serdar Ortaç yaşadığı büyük acıyı anlattı: Sürekli ağlıyorum

 

Tedavisi süren Serkan Ortaç evli ve 2 çocuk babası.

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